Sì SposaItalia "sfila" nel quadrilatero della moda e in fiera

Abiti da sposa glamour ed esclusivi, dieci modelle arrivate nel cuore della Milano fashion del quadrilatero della moda a bordo di un bus in stile city sightseeing: Sì SposaItalia Collezioni ha annunciato con questa passerella speciale di essere pronta per la manifestazione di rilievo internazionale dell’universo wedding che dall’1 al 4 aprile animerà fieramilanocity_Mico insieme ai top player del settore: 170 brand con le loro proposte per la prossima stagione e le collezioni 2023.

Una Bridal experience che ha portato in città lo spirito dell’appuntamento internazionale riservato all’abbigliamento e agli accessori per la sposa, per lo sposo e per la cerimonia con abiti da bride to be delle etichette Mysecret Sposa, Giuseppe Papini, Diamond Couture, Michela Ferriero, Luisa Sposa, Elisabetta Polignano, Maison Signore, Dalin Italian Atelier, Amelia Casablanca e Creazioni Maria Pia, e raccontando sui social la speciale avventura. Esperienza che anche i visitatori di Sì Sposaitalia Collezioni potranno rivivere in fiera grazie all’allestimento dello spazio Bride in the city, dove saranno esposti i dieci abiti indossati e le foto scattate durante l’evento on the road.

Italian style e glamour worldwide sono da sempre da sempre i punti di forza di Sì SposaItalia Collezioni che si fondono così in un calendario ricco di eventi e presentazioni delle tante etichette presenti con propri i must-have. Justin Alexander, Julia Kontogruni, Savin London, Tarik Ediz, Gali Karten, Savannah Miller, Giuseppe Papini, Luisa Sposa, Creazioni Maria Pia, Avaro Figlio, Elisabetta Polignano e Amelia Casablanca sono solo alcune delle firme che si fanno portavoce di eleganza e chic alla manifestazione.

Una vetrina globale per le griffe, ma anche punto nevralgico per il networking e la nascita di nuove opportunità business tra espositori e buyer. Le proposte di Bride in the City sono impreziosite anche dai gioielli di alcuni dei protagonisti della community di Homi Fashion&Jewels Exhibition - la manifestazione dedicata al bijou, al gioiello trendy e agli accessori moda- che propongono un’ampia offerta di linee Bridal. Per l’evento sono state selezionate le collezioni di Carlo Zini Bijoux, Ornella Bijoux, Ultima Edizione e Venticelesti Bijoux.

Non solo, dodici passerelle sono in programma da oggi fino al 3 aprile, evento all’insegna di una bridal week dove diverse anime creative solcano la runway con tessuti particolari, abiti preziosi e accessori indimenticabili.

Sì SposaItalia Collezioni non dimentica il valore fondamentale della community adattando il proprio format alle nuove esigenze e ai nuovi panorami senza tradire il proprio Dna. Quest’anno, infatti, oltre a rimanere attiva la piattaforma digitale #iamsposaitalia, anche l’interazione con la new generation è protagonista all’appuntamento wedding con l’area Bride in the city.

Tutte le informazioni su https://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/