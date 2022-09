Scala, gli Oscar della sostenibilità a Prada e Gucci

Cate Blanchett (nella foto ieri tra gli ospiti della sfilata di Armani, ndr) e Lauren Hutton, Miuccia Prada e Pierpaolo Piccioli, Giorgio Armani ed Ermenegildo Zegna al Teatro alla Scala tra i 1500 ospiti degli Cnmi Sustainable Fashion Awards 2022, gli Oscar della sostenibilità che ieri sera hanno chiuso la Milano Fashion Week. Si tratta dei riconoscimenti che premiano personalità e realtà virtuose che, nel mondo della moda italiana e internazionale, si sono distinte per l'impegno dedicato alla sostenibilità nella sua accezione più alta: per visione, innovazione, impegno per l'artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani e giustizia sociale e lotta al cambiamento climatico.

Organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) delle Nazioni Unite e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Agenzia Ice e del Comune di Milano, l'iniziativa ha assegnato al Gruppo Prada The Oceans Award, uno dei 14 riconoscimenti previsti.

Il gruppo Prada è stato premiato per Sea Beyond, il progetto didattico promosso dalla maison guidata da Miuccia Prada insieme al marito Patrizio Bertelli con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (Ioc) dell'Unesco, rivolto a una rete di scuole secondarie internazionali per educare alla preservazione del mare. Il premio è stato ritirato sul palco di Milano proprio da Bertelli, ad del Gruppo Prada. «Grazie per questo premio - ha detto Bertelli -. Continueremo a rinnovare il nostro impegno per quanto riguarda la sostenibilità».

È stato invece attribuito a Gucci The Climate Action Award che riconosce il valore del percorso intrapreso dalla maison fiorentina nell'ambito dell'agricoltura rigenerativa e premia il progetto Nativa Regenerative Agriculture Program, avviato sempre dalla maison in Uruguay in collaborazione con Chargeurs Luxury Fibers, uno dei maggiori trasformatori di lana nel mondo.