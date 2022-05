Scappa dall'ospedale e ha un infarto, uomo trovato da un passante

Attorno alle 2 di notte, durante una passeggiata, un passante ha allertato i soccorsi dopo aver scorto la figura di un uomo riversa a terra. Arrivati con tre ambulanze, gli operatori del 118 hanno trovato la vittima, di circa 60 anni, a pochi isolati dall'ospedale San Carlo e dall'Istituto Clinico San Siro. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Auxologico San Luca perché il suo cuore non dava alcun segno di battito e al momento le sue condizioni restano critiche.

La singolarità del caso sta nel fatto che il 60enne sia stato trovato sul luogo, in via Preneste, zona San Siro a Milano, con ancora attaccati sul petto gli elettrodi che vengono usati per la defibrillazione e i segni di un drenaggio toracico. Indizi, questi, che hanno portato gli inquirenti a pensare che l'uomo sia scappato da un ospedale o clinica privata. Si sta cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle per capire se l'infarto sia avvenuto dopo o durante la fuga dell'uomo e, soprattutto, ci si chiede per quale motivo abbia lasciato la struttura che, evidentemente, stava monitorando il suo cuore.

Al momento però nessun pronto soccorso ha segnalato la fuga di un proprio paziente ma le ricerche stanno continuando perché potrebbe trattarsi di qualcuno già ricoverato in reparto. Si esclude l'ipotesi che l'uomo sia stato dimesso dall'ospedale perché gli operatori del 118 hanno dichiarato che è difficile, se non impossibile, che un paziente venga lasciato andare a casa con drenaggio toracico in corso.

Il personale sanitario ha allertato anche la polizia che sta cercando di dare un'identità all'uomo e di risolvere il giallo di San Siro.