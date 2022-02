Scappano a un controllo, mitra giù dal finestrino: 5 in manette

Scena da telefilm poliziesco nel quartiere San Siro di Milano. Intorno alle 18.50 di ieri una volante di polizia ha notato una Bmw X1 con 5 persone a bordo all’altezza di piazzale Segesta. Intimato l’alt per un normale controllo l’uomo alla guida ha finto di accostare ma all'improvviso ha tentato di investire gli agenti, uno dei quali ha sparato in aria quattro colpi, a scopo intimidatorio, con l’arma d’ordinanza.

Gli agenti hanno inseguito l'auto, tra via Zamagna, piazzale Zavattari e via Paravia. A quel punto da un finestrino dell'automobile in fuga è stata lanciata una mitraglietta Uzi con 50 cartucce, poi ritrovata per terra. In piazza Esquilino, invece, gli agenti hanno recuperato un silenziatore.

Bloccata l'auto le cinque persone che si trovavano a bordo, tutti italiani, sono stati arrestati con l’accusa di porto abusivo di arma da guerra e resistenza al termine di un inseguimento. Tre di loro (di 23, 26 e 27 anni) hanno precedenti, i due più anziani (31 e 40 anni) sono incensurati.

A colpire di più gli investigatori è quell'arma, una pistola mitragliatrice in grado di esplodere 600 colpi al minuto, che sicuramente non passa inosservata. Cosa avevano in mente i cinque arrestati? Una rapina, un'aggressione oppure un'intimidazione? L'indagine è a tutto campo. Si scava sul passato dei soggetti fermati e sui loro contatti, alla ricerca di un dettaglio, anche minimo, per cercare di trovare la soluzione.