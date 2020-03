Gli sciacalli in azione: rom abusivi a caccia di alloggi

I rom occupano abusivamente le case popolari Aler per "avere un posto in cui stare": questo l'ultimo atto di sciacallaggio messo in atto ai danni degli abitanti italiani della zona Lorenteggio. Un'inquilina del caseggiato di via Segneri 10, un condominio misto con 12 alloggi di proprietà e oltre 80 di Aler, ha spiegato l'assurda situazione: " Stiamo vigilando di notte, per evitare occupazioni. Siamo esausti. Una quindicina sono vuoti, altrettanti sono invasi abusivamente. E non vogliamo un aumento di illegalità ". Qui è stata sfondata la porta di un alloggio al terzo piano e, come se non bastasse, una famiglia di nomadi ha fatto irruzione al piano terra portando via oggetti.

L'escalation di occupazioni è stata segnalata in più quartieri: gli abusivi stanno approfittando dell'emergenza Coronavirus che sta travolgendo l'Italia per mettere a segno le loro attività clandestine, sfuggendo così ai controlli delle forze dell'ordine che ora sono completamente impegnate su più fronti per altre priorità. Perciò a tentare di sventare le occupazioni sono gli stessi inquilini, come testimonia un'abitante: " La notte tra venerdì e sabato io ho fatto da sentinella ". Riccardo De Corato, l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, ha fatto sapere che dopo le denunce arrivate dal Giambellino, dal Lorenteggio, dai Navigli e da Barona " è toccato al quartiere Molise-Calvairate essere assaltato ".

Rom approfittano della situazione

Stefano Bolognini, assessore regionale alla Casa, ha annunciato che a partire da oggi - lunedì 23 marzo - nelle case popolari gestite da Aler Milano verrà garantita la presenza della polizia locale: " Questa iniziativa garantirà non solo il rispetto delle limitazioni presenti nel Dpcm, ma anche un maggior presidio di legalità in quartieri spesso difficili ".

Come riportato da IlGiorno, sulla questione è intervenuto Francesco Rocca di Fratelli d'Italia: " In piena emergenza Coronavirus, gruppi di rom approfittano della situazione di emergenza: abbiamo un’occupazione al giorno nel quartiere ". Il presidente della commissione Sicurezza del Municipio 4 ha raccontato un grave episodio che si è verificato sabato sera: " Armati di flessibile e piede di porco, non curandosi neppure delle regole che impongono di stare a casa, ignoti hanno sfondato la porta di un alloggio terrorizzando gli inquilini più anziani ".