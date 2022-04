Una "Serata da campioni" con Beccalossi e Baresi al Diaz 7

Sarà il “grande calcio”, giovedì 7 aprile, il protagonista indiscusso della serata organizzata nell’esclusiva cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano: evento nell’evento perché si potrà assistere ai quarti di finale di Europa League, con lo spettacolare live trasmesso sul ledwall di oltre 50 metri quadrati che proietta lo spettatore “in campo”, occasione unica per entrare nel vivo delle competizioni ma anche per la presenza di due campioni come Evaristo Beccalossi e Giuseppe Baresi, protagonisti di tante indimenticabili sfide in campionato, nelle Coppe e con la maglia della Nazionale.

Evaristo Beccalossi è uno degli opinionisti sportivi televisivi più noti al grande pubblico e nessuno meglio di lui conosce i retroscena di ogni squadra, di ogni momento di preparazione, di ogni fallo e di tutto quanto può sfuggire all’occhio di un semplice spettatore che nell’occasione duetterà con Giuseppe Baresi - anche lui ospite d'onore - per fare la cronaca della partita fra commenti e racconti di curiosità, in un duetto davvero appassionato, anche lui ospite d’eccezione per il pubblico presente in Diaz 7, come eccezionale è stata la sua carriera calcistica.

Serata speciale da non perdere, con la possibilità di gustare anche cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, sia per i tanti eventi suggeriti, che per passare piacevoli momenti di svago.

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 7 aprile: Serata da Campioni Evaristo Beccalossi e Beppe Baresi

Giovedì 21 aprile: A night with Ezio Guaitamacchi intervista Cristiano Godano

Giovedì 5 maggio: Fatti una risata Giovanni Cacioppo

Mercoledì 18 maggio: Serata da Campioni Beccalossi e Enzo Gambaro

Giovedì 9 giugno: Interactive Dance performance

Mercoledì 22 giugno: A night with Morena Funari intervista Paolo del Debbio

Giovedì 7 luglio: Fatti una risata Beppe Braida

Giovedì 21 luglio: Evento Dj Fargetta



Per accedere a Diaz 7 è necessario essere muniti di Green pass rafforzato. Prenotazione sia per cena con spettacolo (25 euro) con ricette dello chef stellato Angelo Troiani per la serata del 31 marzo) o solo spettacolo (gratuito), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

Iscrizioni tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare al numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7