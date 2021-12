"Sesto fuori dal predissesto": l'annuncio del sindaco Roberto Di Stefano

" È arrivata finalmente la risposta della Corte dei Conti che ufficialmente sancisce l’uscita dal predissesto del nostro Comune ", ha annunciato con orgoglio Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. Un traguardo importante per il comune dell'hinterland milanese. Infatti, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha accertato la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Sesto San Giovanni con deliberazione di Consiglio comunale del 14 gennaio 2019, come rimodulata con successiva deliberazione di Consiglio del 22 dicembre 2020, e il conseguimento dei programmati obiettivi di riequilibrio. La Corte ha dato “ valutazione positiva circa il raggiungimento del riequilibrio finanziario ”.

Roberto Di Stefano non può che essere soddisfatto di questo risultato: " Una notizia fantastica che premia il grandissimo lavoro che abbiamo fatto per risanare i conti dell’ente, disastrati dalle precedenti amministrazioni. Abbiamo ereditato una città con 26 milioni di buco di bilancio e 14 milioni di debiti verso i fornitori. In larghissimo anticipo rispetto ai piani di rientro trentennale e decennale siamo riusciti a deliberare la chiusura in quattro anni mettendo in equilibrio il bilancio e mettendo in sicurezza tutti i servizi senza mai sospenderli ".

Ora il Comune può lavorare con ancora più tranquillità: " È una grande vittoria della buona politica della nostra amministrazione ma soprattutto una grandissima vittoria per la città di Sesto San Giovanni contro chi negli anni passati ha amministrato con superficialità e approssimazione. Gli atti danno ragione alle nostre scelte, serie e responsabili, fatte esclusivamente per il bene di Sesto e dei sestesi ".