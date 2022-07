"Automobilisti come bancomat". Con la sinistra a Milano +200% di strisce blu

Chi vive a Milano, ma anche chi è costretto a recarvisi in giornata per altri motivi, sa perfettamente che la città non è fatta per essere vissuta in auto. Le piste ciclabili congestionano il traffico, molte zone sono Ztl e altre sono Area 30, senza considerare gli autovelox. A tutto questo dev'essere aggiunto anche un ulteriore costo per chi arriva a Milano in auto e poi si vuole spostare all'interno della città a bordo dei mezzi. Oggi come oggi, l'esubero di parcheggi a strisce blu, che hanno completamente sostituito quelle bianche quasi in ogni quartiere, dal centro alla periferia, diventa un salasso che gli automobilisti sono costretti ad affrontare, oltre a quello dei ticket per i mezzi, del noleggio delle bici o dei monopattini.

Appare evidente che gli automobilisti, milanesi e non, vengono considerati dal Comune alla stregua di un bancomat, utili solo per fare cassa ma senza avere nessun particolare beneficio. La situazione è degenerata negli ultimi anni, come ha fatto notare Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega a Milano. Nei giorni scorsi, l'esponente leghista ha posto un'interrogazione sul tema e la risposta dell'assessore alla Mobilità del Comune di Milano ha confermato quanto sospettato, e verificato, dai milanesi e non: " Dal 2011 (ultimo anno di amministrazione di centrodestra) al 2021, a Milano, i parcheggi a strisce blu sono passati da 35.213 a 106.206: un incremento di oltre il 200% targato sinistra che ha trasformato i milanesi in veri e propri bancomat ". Le giustificazioni addotte per questo cambio di rotta sono sempre le solite di stampo ambientalista ma per Silvia Sardone si tratta solo di " una crociata finto-ambientalista contro gli automobilisti ".