"Situazione incontrollabile...". Lo sfogo del poliziotto: cosa succede in Centrale

Quel che succede a Milano nei pressi della stazione Centrale è noto a tutti. Le aree attorno all'edificio ferroviario sono una grande Babilonia, fatta per lo più di immigrati irregolari che sbarcano il lunario con furti, borseggi, rapine e spaccio di droga. Le risse, spesso armate, sono all'ordine del giorno in questo quadrante di Milano, di cui la stazione Centrale è la principale porta d'accesso. Se questo è il biglietto da visita che si offre ai turisti e ai visitatori quando arrivano in città, figuriamoci il resto. A cercare di mantenere un livello di decoro e contegno, per quanto possibile, sono chiamate le forze dell'ordine, che quotidianamente sono costrette a confrontarsi con personaggi di dubbio gusto al fine di garantire la sicurezza della città, dei cittadini e dei suoi ospiti.

" Racconto una 'serata' ma la situazione non cambia nell'arco delle 24 h ", inizia così il lungo sfogo di Pasquale Griesi, poliziotto in servizio presso la Squadra mobile di Milano, segretario regionale Fsp. Lui e i suoi colleghi vivono quotidianamente le pieghe più oscure di Milano, a rischio e pericolo della loro vita: " Il turno inizia con sfollagente, scudi e ubot sempre a portata di mano, perché forse qualcuno non si accorge che la stazione Centrale, soprattutto nei pressi delle fontane, ai lati con piazza IV novembre e Luigi di Savoia è praticamente un'enclave di molteplici Paesi ". Un pot-pourri di etnie e nazionalità che genera " una situazione incontrollabile, devastante! Si spaccia liberamente, ci si prende a bottigliate, a pietre, a volte bastante, risse all'ordine del giorno ".

L'amarezza è evidente nelle parole del poliziotto: " Il problema è una immigrazione clandestina incontrollata dallo sbarco sino allo stazionamento in quella che abbiamo chiamato 'enclave milanese' ". Finché la piazza e le sue aree limitrofe sono presidiate, letteralmente, da uomini in tenuta antisommossa anche sotto il sole cocente con 40 gradi all'ombra, pronti all'intervento in qualunque momento, la situazione è sotto controllo. Ma non appena il reparto della Mobile viene smobilitato, quell'area torna a essere terra di nessuno. " Il Reparto sventa una decine di risse per turno, furti, rapine, 'distrae' lo spaccio, attenua il problema ma non lo risolve ", spiega Griesi, che poi aggiunge: " Appena il Reparto va via, ecco l'accoltellato. Sì, loro sono abituati così, una nuova cultura! Dimenticavo, guai a sgridarli, mai sia a menarli ". Il riferimento è a un nuovo caso di aggressione con un coccio di bottiglia in stazione Centrale nella notte tra sabato e domenica.

Pasquale Griesi ha prestato servizio in quell'area col suo Reparto proprio sabato sera: " Risse, furti, rapine, spaccio sventati ma la chicca più bella viene dagli operatori dell'Amsa! Ci chiedono se possiamo scortarli mentre devono pulire la monnezza che gli ospiti/occupanti hanno lasciato! Ovviamente non abbiamo rifiutato, ci dicono che il servizio deve essere garantito dalla polizia locale che, evidentemente impegnata in altro, spesso non si presenta ".