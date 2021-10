Slancio vaccinazioni: adesioni sopra il 90%. E la Lombardia incassa 4 mesi in zona bianca

L'introduzione del «Green pass», nonostante le grandi discussioni mediatiche, sembra aver dato una spinta ulteriore ai vaccini, almeno in Lombardia. Anche negli ultimi giorni.

Le adesioni alla campagna vaccinale lombarda, proprio ieri hanno toccato il 90,4% della popolazione «vaccinabile» sopra i 12 anni (con un +0,4% di adesioni fatto segnare da lunedì scorso). E a questo dato, molto alto, corrisponde un livello di somministrazioni molto avanzato. Il 90% di lombardi, infatti, risulta ormai vaccinato con almeno una dose e quasi l'88% dei cittadini è vaccinato con ciclo completo.

Nell'ultima settimana, le adesioni hanno mantenuto una media di poco superiore alle 7mila nuove registrazioni quotidiane con circa 24mila somministrazioni giornaliere. Tra le fasce di età, risultano in grande crescita le adesioni dei giovanissimi. Nella fascia 12-19 anni hanno raggiunto quota 79% (con un aumento dell'1% in una settimana), con il 79% vaccinato almeno con una dose e il 73% completamente vaccinato.

Ottimo andamento anche per le altre fasce, in particolare per quella fra i 20 e i 29 anni, che ha raggiunto un'adesione del 95% (anche in questo caso con un +1% settimanale). Al 94% di loro è stata somministrata almeno una dose, l'88% ha ricevuto il ciclo completo. Fra gli adulti, la fascia 60-69 anni è arrivata al 93% delle adesioni, con il 93% che ha già ricevuto una dose e il 91% che ha terminato il ciclo vaccinale.

Non è un caso che la Lombardia resti molto stabile dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, e da quattro mesi sia nella fascia più bassa di restrizioni. «La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca - ha annunciato ieri pomeriggio il governatore, Attilio Fontana - con numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ormai un mese esatto dall'inizio delle scuole e le restrizioni non siano più quelle rigide dello scorso anno».

Il report del monitoraggio settimanale da parte della Cabina di regia di Istituto superiore della sanità e ministero della Salute - riportato da Palazzo Lombardia - certifica numeri ottimi. Il tasso di incidenza per 100 mila abitanti è sceso da 22,2 a 18,3; quello di occupazione dei posti letto in area medica dal 6 al 5%, mentre resta stabile al 4% quello delle terapie intensive. Comprensibilmente soddisfatto il governatore, che con la sua giunta e col contributo di Guido Bertolaso ha allestito una campagna vaccinale che ha contribuito a creare un quadro che garantisce la ripresa: quella della vita sociale per le famiglie la ripresa economica delle imprese: «Leggo i dati dello stesso periodo dello scorso anno, quando ricordo si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive - ha osservato Fontana - e rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando alla vita e alla libertà». «Spero che questo conforti e rassicuri - ha concluso - anche coloro che nutrono ancora qualche dubbio».