Sosta, domande on line e addio talloncini di carta

Una volta tanto una buona notizia per gli automobilisti milanesi. Il Comune ha annunciato ieri che da mercoledì 4 maggio cambieranno le norme che regolamentano i pass per la sosta in città. Basta con i classici contrassegni cartacei da esporre sul parabrezza dell'auto che andranno definitivamente in pensione e finalmente una ormai irrimandabile semplificazione delle procedure, fino a oggi complicatissime, per ottenere i permessi. Forse, potrebbero osservare i maligni, una spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia Covid che oltre a tanti lutti, lascerà forse anche qualcosa di buono nella nostra così arretrata macchina burocratica.

La verifica del permesso della sosta, infatti, sarà adesso affidata esclusivamente alla lettura della targa che gli addetti ai controlli potranno effettuare sia manualmente che con la procedura automatizzata. Non sarà più dunque necessario per i residenti esporre sull'auto il talloncino cartaceo con l'indicazione dell'ambito di sosta di appartenenza in relazione alla residenza o al domicilio.

Ma saranno semplificate anche le modalità on line, cui fino a ora, potevano accedere soltanto i residenti con auto di proprietà. «Dal 4 maggio - assicura una nota del Comune - la procedura diventerà più veloce ed efficiente, estendendo il sistema di richiesta del pass sul sito del Comune di Milano anche alle altre categorie». Altra importante novità sarà che i residenti, al momento di richiedere il permesso per un veicolo che non è di loro proprietà e dunque in leasing o in comodato d'uso, «con pochi click otterranno un permesso subito attivo, contestualmente alla domanda online semplicemente grazie all'autocertificazione». Gli operatori di backoffice eseguiranno successivamente controlli a campione sulle domande pervenute e potranno chiedere ai cittadini di fornire la documentazione aggiuntiva.

Grazie all'autocertificazione, diventa più snella anche la procedura per i cittadini non residenti, il cui pass si attiverà in maniera automatica dopo il pagamento sulla piattaforma digitale PagoPa.

«Il Comune di Milano - spiega ancora la nota - ha voluto così semplificare e rendere più efficiente la procedura di rilascio online dei pass, anche in vista della scadenza dei circa 30mila permessi prorogati d'ufficio a causa dell'emergenza sanitaria e che non saranno più validi dal 29 giugno 2022. Il sito diventa quindi il canale principale da utilizzare per richiedere un pass a cui potranno accedere anche i cittadini e le cittadine provvisti di Spid o di Carta d'Identità Elettronica».

Ma ci sarà sempre la possibilità di recarsi all'InfoPoint Area B e C in piazza Duomo, ma soltanto dopo aver fissato un appuntamento sull'App di Atm.