Spopolano le Scatole di Natale, E Milano 'scalda' chi ha bisogno

Basta prendere una scatola qualunque e inserire un indumento o un accessorio caldo, magari una coperta o un paio di guanti, un cappello oppure delle caramelle, dei cioccolatini. Vanno benissimo anche un prodotto di bellezza, una rivista, un libro, delle matite colorate, ma anche un semplice biglietto gentile. Le scatole, una volta riempite, vanno decorate e impacchettate proprio come se si dovessero mettere sotto l’albero di Natale. Poi si scrive il destinatario: donna, uomo, bambino e il gioco è fatto. Questa l'idea che sta dietro al progetto 'Scatole a Milano. Un regalo di Natale per tutti'.

L'iniziativa, promossa da Marion Pizzato, francese di nascita ma milanese d’adozione, prende ispirazione da un progetto analogo che in Francia sta spopolando. L'obiettivo è quello di donare un sorriso, un gesto di solidarietà, un regalo di Natale anche a chi non può permetterselo, soprattutto in questo periodo di emrgenza. "La pandemia ha cambiato le nostre abitudini ma non quel desiderio di sentirci utili e fare del bene– spiega Marion, titolare di un’agenzia di relocation e mamma di due bambini – Per questo

Natale volevo organizzare qualcosa di speciale per i miei figli per far capire loro quanto siamo fortunati e quanta gioia possiamo donare con piccoli gesti. Quando ho visto ciò che stanno facendo in Francia. Ho così deciso di farlo anch’io, ma mai avrei pensato un coinvolgimento così ampio.”

Numerose le associazioni solidali di Milano che hanno aderito al progetto. Dagli Amici di Don Palazzolo Onlus alle suore della mensa, al Centro ambrosiano di solidarietà, a Iad bambini ancora, Comunità progetto, Playmore, a Spazio aperto servizi, Doema, a pane quotidiano e i vari centri di ascolto. Ma a commuovere Marion è l'entusiasmo con cui hanno partecipato i milanesi. Inizialmente ha informato le sue amiche più care del progetto e poi lo ha lanciato in rete sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/scatoledinatalemilano. Da lì, in breve tempo l'iniziativa, nata sulla falsa riga delle Boîtes de Noël attraverso il passaparola sui social, è cresciuta oltre la piccola cerchia di partecipanti dell'inizio. "Amiche, conoscenti, ma anche persone che non conosco - aggiunge Marion - hanno deciso di sensibilizzare i propri contatti e organizzare punti di raccolta. Le scatole vengono poi tutte portate all’Oratorio della Parrocchia di San Siro dove vengono divise per categorie e smistate alle varie associazioni alle quali chiediamo di venire a ritirarle”. Lo scopo è riuscire ad accontentare tutte le richieste e fare arrivare un gesto gentile "in scatola" a chi ne ha bisogno.