Sprint di Tortu per aiutare talenti dell'atletica

I giovani e i sogni, i giovani e lo sport. Che è un po' sognare perché niente come lo sport è capace di accendere la fantasia di ogni ragazzino che si immedesima in n campione. Capita nel calcio, capita nel ciclismo, nel basket e capita anche nell'atletica. Così gli esempi contano, in pista e fuori e Filippo Tortu (nelle foto) campione olimpico a Tokyo con la 4×100 e bronzo europeo sui 200 m a Monaco di Baviera un mese fa, ha piazzato un altro sprint vincente. È stato infatti lui il primo a partecipare alla staffetta di solidarietà organizzata dal Comitato regionale Lombardo della Fidal per aiutare le giovani promesse dell'atletica lombarda con la campagna di crowdfunding Progetto Talento 2023 intitolata «Ci aiuti a coltivare un sogno».

L'azzurro ha donato la prima di dieci borse di studio con un'offerta sulla piattaforma Idea Ginger dando di fatto il via a una sottoscrizione che si pone l'obbiettivo di raccogliere almeno 15mila euro. Una scommessa importante perché la formula scelta è quella del «Tutto o Niente» che permette di ottenere quanto raccolto solo nel caso venga raggiunto l'obiettivo prefissato. «Ai 15mila euro si sommeranno agli altrettanti già stanziati da Fidal Lombardia - spiega una nota - e sarà così possibile consegnare 20 borse di studio di 1.500 euro».

Ambassador del Progetto Talento saranno anche Vladimir Aceti (finalista olimpico e mondiale con la staffetta 4×400), Virginia Troiani (la finalista iridata 2022 della 4×400) con la gemella Alexandra lei pure azzurra e Danielle Madam specialista del getto del peso, ma anche volto di Raiuno lo scorso anno per «Notti europee». Con loro anche un nome leggendario dell'atletica azzurra come l'indimenticabile Alberto Cova, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 10mila metri.

Una campagna che durerà fino a domenica 30 ottobre 2022. Il canale principale per effettuare le donazioni è digitale http://www.ideaginger.it/progetti/ci-aiuti-a-coltivare-un-sogno.html, ma è possibile effettuare donazioni di persona anche durante i prossimi eventi del calendario regionale: il 17-18 settembre ai Campionati Regionali su pista Cadetti e a Mariano Comense (Co) e il 25 settembre ai Campionati Italiani individuale e di società Master di corsa su strada (10 km) a Martinengo (Bg).

In questi mesi saranno individuati gli atleti ai quali verranno assegnati gli aiuti in occasione della prossima «Festa dell'Atletica Lombarda» che si svolgerà a fine 2022.