Stendono e sniffano cocaina in metro: l'ordinario degrado della Milano di Sala

Quale livello ha raggiunto il degrado di Milano? È facile capirlo e toccarlo con mano. Basta prendere la metropolitana in un giorno qualsiasi e già da quando si imboccano le scale d'ingresso di una qualunque fermata, che sia in centro o in periferia, si percepisce la tragica china intrapresa dalla città, che un tempo era esempio di virtuosismo e di civiltà. Tralasciando la puzza di fluidi biologici che pervade l'olfatto, soprattutto nel periodo estivo, percorrendo i lunghi tunnel che dalla superficie conducono alle banchine si incontrano personaggi di ogni genere, una ricca varietà umana che spesso sopravvive di espedienti.

Spaccio e borseggi sono le attività più praticate nel sottosuolo di Milano e nella maggior parte dei casi sono monopolizzati da cittadini stranieri senza fissa dimora, arrivati in Italia con la speranza di una vita migliore, che ora "arricchiscono" così Milano nell'indifferenza della sua giunta comunale. Ma se nelle gallerie c'è chi spaccia, a bordo dei vagoni c'è chi consuma. È la più antica legge commerciale: se c'è domanda ci dev'essere offerta.

L'ultimo video che indigna gira sui social da qualche giorno. Non è ben chiaro quando è stato girato ma i vagoni sono quelli della metropolitana rossa, ossia la linea M1 che transita dal centro della città. Le immagini parlano da sole: ci sono due giovani che, incuranti di quanto accade attorno a loro e delle decine di persone che si trovano a bordo del vagone, preparano e sniffano delle striscie di polvere bianca, con tutta probabilità cocaina, che con altrettanta probabilità è stata acquistata poco prima da uno degli spacciatori che si incontrano lungo i tunnel.

In tanti gridano allo scandalo davanti alle immagini che circolano in queste ore ma, in realtà, scene come queste a Milano sono purtroppo comuni da ormai diverso tempo, solo che ultimamente stanno purtroppo diventando sempre più frequenti. Testimonianze che non si tratti di un singolo episodio si trovano facilmente sui social dove, per esempio, ci sono le foto di una ragazza che sniffa in metro già nel 2018. Per non parlare, poi, di tutti i video che ritraggono giovani e giovanissimi che fumano crack a bordo dei vagoni della metropolitana o sulle scale interne delle stazioni.

Sono situazioni figlie di una deriva sociale contro la quale il Comune di Milano non sembra intenzionato ad agire, a discapito della sicurezza dei cittadini per bene. La giunta di Beppe Sala sembra avere altre priorità ma nel frattempo Milano somiglia sempre di più a Gotham City, così come l'hanno ribattezzata i giovani che, a differenza dei suoi amministratori, la vivono e provano sulla loro pelle il degrado nel quale è immersa.