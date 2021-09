Stop ai campi ma niente case: le pretese dei rom che si sentono discriminati

I rom non vogliono più vivere nei campi, legali e abusivi, di Milano. Lo ha dichiarato Dijana Pavlovic, candidata indipendente del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative. Tutto giusto, se non fosse che l'alternativa ai campi non sono case regolari ma cosiddette "micro-aree". La proposta, firmata insieme al capo sardina Mattia Santori, prevede l'individuazione di zone in cui le comunità rom e sinti possano continuare a vivere secondo la loro consuetudine ma non più nel degrado dei campi.

" Esiste una questione abitativa che, per i rom e sinti, è particolare. Parliamo di una minoranza che ha modi di vivere e di abitare diversi da quelli che noi consideriamo standard. Tanto che è stata stipulata una 'strategia nazionale di inclusione' dal 2012 al 2020, poi prolungata, che prevede quattro assi: occupazione, istruzione, alloggio e assistenza sociale. Ma al momento esistono 192 insediamenti mai variati e alcuni, quelli che chiamiamo campi, sono diventati storici, una situazione che da emergenziale è diventata permanente ", ha detto Mattia Santori. Dijana Pavlovic, invece, per rivendicare il diritto di vivere in Italia ma non in modo "standard" si è rifatta alla Costituzione: " Le parole dell'articolo 3 sono ad oggi disattese per le minoranze non riconosciute, come la comunità rom e sinti, che oltre a subire pregiudizi non vedono riconosciuto il diritto all'abitare nelle forme e modalità che appartengono alla loro storia e cultura ".

Una situazione paradossale che è stata commentata da Silvia Sardone, consigliere comunale di Milano ed eurodeputata della Lega: " Si scrive micro-aree, si legge moltiplicazione dei campi rom: la proposta avanzata dalla portavoce dei sinti, candidata col Pd a Milano, insieme al capo Sardina, anche lui candidato col Pd a Bologna, è a dir poco impraticabile se vogliamo mantenere un minimo di decoro e di sicurezza nella nostra città ". Il consigliere ha spiegato: " I rom dicono che hanno un diverso modo di vivere e preferirebbero un modello alternativo di vita, non in campi dove non si conoscono l'un l'altro ma in piccoli insediamenti famigliari. A tal proposito ho due domande: 1) perché i nomadi non possono adeguarsi e vivere come fanno tutti gli altri? 2) dove andrebbero ricavate queste micro-aree? ".

Per la Sardone è giusto superare il concetto dei campi ma " allora superiamo anche la mentalità rom che rifiuta a priori di poter vivere in una casa, pagando l'affitto e le bollette, come fanno milioni di italiani e stranieri ben integrati ". Per l'esponente della Lega, la questione discriminatoria non ha però senso di esistere: " Sento dire che i rom sono discriminati perché non gli si permette di vivere come vorrebbero: ma siamo su scherzi a parte? A Milano i rom sono coccolati da dieci anni, prima con Pisapia poi con Sala, hanno prodotto buchi di decine e decine di migliaia di euro perché non pagano le spese, hanno costituito campi irregolari, baraccopoli da terzo mondo, prendono sussidi su sussidi e hanno il coraggio di lamentarsi? ".