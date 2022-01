Studenti caricati dalla polizia. Il caso arriva in Consiglio

Rilancia uno slogan-denuncia che gira in rete: «L'alternanza scuola-manganello». E anticipa che oggi i Verdi porteranno il caso in consiglio comunale. Il capogruppo Carlo Monguzzi conteste le cariche della polizia contro gli studenti che venerdì scorso, dopo la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne travolto e ucciso da una trave in una fabbrica di Udine nell'ultimo giorno di stage, sono scesi in piazza. E ci sono stati scontri e manganellate non solo a Milano ma anche a Roma e Torino.

«I Verdi - ha anticipato Monguzzi - portano la questione in aula. Un ragazzo muore, i giovani protestano e chiedono interventi, e trovano solo polizia e manganelli. La polizia ha caricato gli studenti, come sempre più spesso accade. È mai possibile che quando i giovani si mobilitano per richieste assolutamente legittime trovino come risposta solo scudi e manganelli? E perché tutti tacciono e nessuno interviene? Dove è finita la Milano democratica che si indignava e scendeva in piazza?».

A livello nazionale ieri anche il segretario Pd Enrico Letta ha condannato l'accaduto: «Sulla questione di ordine pubblico chiediamo che siano date risposte, questa è una vicenda abbastanza grave, abbiamo già chiesto e lo chiederemo».

Anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni oggi depositerà un'interrogazione parlamentare al governo, «così magari la titolare del Viminale Luciana Lamorgese si ricorderà di dover dare spiegazioni e scuse a tanti studenti, alle loro famiglie e più in generale ai cittadini».