La Milano di Sala sotto choc: prima pestano il fidanzato, poi la violentano

Palpeggiata nelle parti intime mentre il fidanzato veniva colpito con pugni e calci al volto. È accaduto all'alba di questa mattina (domenica 24 luglio), nel quartiere Lorenteggio, alla periferia sud-ovest di Milano. Gli aggressori, entrambi egiziani, uno di 19 e l'altro di 24 anni, sono stati arrestati dai militari della compagnia Duomo con l'ipotesi di reato per violenza sessuale e tentata rapina. Le vittime, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi.

L'aggressione

I fatti risalgono all'alba di questa mattina, pressappocco alle ore 5, in un parchetto all'angolo tra via Lorenteggio e piazza Frattini. I fidanzati, lui 22enne e lei 30enne, entrambi romeni, stavano rincasando quando sono stati avvicinati da due malintenzionati. Da una prima ricognizione dell'accaduto sembrerebbe che gli egiziani abbiano dapprima tentato di rubare il contenuto della borsa del ragazzo poi, subito dopo, si sarebbero scagliati contro la donna. Così, mentre uno teneva immobile il 22enne, l'altro palpeggiava al seno e nelle parti intime la 30enne. Nel tentativo di reagire all'aggressione, il giovane romeno è stato colpito con calci e pugni tanto da accasciarsi sull'asfalto. I due egiziani hanno tentato la fuga, non prima di aver lanciato bottiglie di vetro in strada. Per fortuna, l'intervento propiziatorio dei carabinieri ha evitato il peggio. Le vittime sono state tratte in salvo e gli aggressori assicurati alle autorità: sono accusati entrambi di violenza sessuale e tentata rapina.

"Inutile dire che a Milano va tutto bene"