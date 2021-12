Sui voli effetto Omicron. "E M4 resta ai box fino alla primavera"

«Da quando è uscita la notizia sulla variante Omicron mi hanno segnalato da Sea che ci sono state parecchie disdette». Effetto variante africana sui viaggi per le feste a Milano. A lanciare l'allerta è il sindaco Beppe Sala a margine dell'inaugurazione del mercatino di Natale in piazza Duomo con 65 «baite» aperte dalle 8.30 alle 22. «Per fortuna - ha premesso - c'è un buon traffico turistico sugli aeroporti, ho verificato proprio oggi i dati, ma basta una minima notizia negativa per bloccare un po' le cose». Sea, il gestore di Linate e Malpensa, ha chiuso novembre con un -38% rispetto al traffico passeggeri 2019, l'anno pre Covid. Un meno che va letto in maniera positiva date le restrizioni ancora in corso verso mete intercontintali.

L'anno scorso la Lombardia era in zona rossa e il traffico era precipitato a -85% a novembre. Da Sea fanno sapere che la ripresa più veloce si è registrata ovviamente sulle destinazioni domestiche e Ue, segnali di ripresa anche sulla tratta Milano-Usa anche se è ancora in sofferenza. Sala spiega che c'è spazio per una crescita su Malpensa, continueremo a investire nonostante tutto perchè sta cambiando radicalmente la qualità dei voli e dei vettori, anche i low cost sono vicini al 50%, quindi questo induce tematiche sui margini». Causa Covid anche M4 resta ai box. La tratta Linate-Forlanini precisa Sala «è sempre pronta ma continuiamo a decidere di aspettare ancora ad attivarla, a questo punto in primavera se si vedranno segni positivi di traffico». A tagliare il nastro in Duomo con Sala il presidente di Confcommercio Milano Carlo Sangalli, il presidente di Apeca Giacomo Errico e l'assessore al Commercio Alessia Cappello. «Le luci del Mercatino che si riaccendono dopo due anni sottolinea Sangalli - sono davvero un segno di nuova speranza per Milano, decisa a ritrovare la via della normalità e della ripresa economica, riemergiamo faticosamente da una crisi pandemica durata troppo a lungo».

Sull'effetto Omicron il presidente degli albergatori Apam-Concfcommercio, Maurizio Naro per ora non ha riscontri «le prenotazioni arrivano ormai a 48 ore dal soggiorno. Spero possa rimanere la percezione dell'Italia, e in particolare della Lombardia che ha un record di vaccinati, come paese più sicuro di altri. E speriamo nell'arrivo di italiani». Per Sant'Ambrogio le prenotazioni sono intorno al 35% dei letti disponibili. Per il solo mese di dicembre è intorno al 25%, come nel 2019. «Quest'anno - spiega Naro - vediamo un'occupazione maggiore in concomitanza dell'Artigiano in Fiera mentre è naturalmente molto più bassa del 2019 il Capodanno», visto che non ci sarà il concertone in piazza. Per attirare turisti è partita il primo dicembre e durerà fino al 31 marzo la promozione «Fly to Milano» lanciata da Milano&Partners con Sea, Assolombarda, Federaberghi, Confesercenti e Nexi: chi arriva in aereo e prenota 2 notti in hotel convenzionati (l'elenco su https://hotels.yesmilano.it) ne riceve una gratis. A Milano, afferma l'assessore comunale al Turismo Martina Riva, «non ci accontentiamo di parlare di ripartenza ma mettiamo in campo iniziative concrete per realizzarla».