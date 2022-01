SuperEnalotto, cercansi 6 vincitori in Lombardia

Può accadere che un giorno, partecipando all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi (n.140 di martedì 23 novembre 2021, n.141 di giovedì 25 novembre 2021 e n.142 di sabato 27 novembre 2021), ci si ritrovi ad aver vinto 50mila euro.

E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, pianificando il loro futuro, ci sono ancora 6 premi da incassare in Lombardia. Forse i vincitori non vogliono dare nell’occhio o magari non si sono accorti di aver centrato i numero “magici”.

É importante perciò ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso.

Ecco le località delle vincite realizzate in Lombardia che non sono ancora state presentate all’incasso e il termine ultimo per la riscossione.

1. Roncadelle (BS)

Vincita effettuata presso il punto vendita Bar Le Rondinelle, via Mattei 37/39

La scadenza per la riscossione della vincita è lunedì 21 febbraio 2022

2. Orzinuovi (BS)

Vincita effettuata presso il punto vendita Bar Milano 2, via Risorgimento, 3

La scadenza per la riscossione della vincita è lunedì 21 febbraio 2022

3. Milano (MI)

Vincita effettuata presso il punto vendita The Square Bar Tabacchi, piazza Prealpi 7

La scadenza per la riscossione della vincita è lunedì 21 febbraio 2022

4. Lurago d’Erba (CO)

Vincita effettuata presso il punto vendita Tabacchi, via Roma 50

La scadenza per la riscossione della vincita è mercoledì 23 febbraio 2022

5. Pavia (PV)

Vincita effettuata presso il punto vendita tabaccheria Desa Claudio, viale Cremona, 66 A.

La scadenza per la riscossione della vincita è venerdì 25 febbraio 2022



6. Melzo (MI)

Vincita effettuata presso il punto vendita: Tabacchi via Vittorio Veneto, 10

La scadenza per la riscossione della vincita è venerdì 25 febbraio 2022



L’iniziativa “Black Week” ha distribuito in tutto 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50mila euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/