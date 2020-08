Tornano i furti in appartamento sei arrestati in poche ore

Dopo lo stop inevitabile durante il lockdown, dovuto alle difficoltà nei movimenti e al fatto che le case erano tutte occupate, sono tornate le razzie in appartamento. I ladri, spesso in trasferta dall'Est Europa, approfittano delle ferie d'agosto per entrare nelle abitazioni e rubare tutto ciò che trovano. La polizia ha arrestato in sole 12 ore sei persone, ne ha denunciate a piede libero altre due e accompagnate in Questura per accertamenti altre tre.

La prima operazione è della Squadra mobile. Alle 23.40 di venerdì gli agenti hanno arrestato in flagranza tre cittadini georgiani di 31, 33 e 35 anni. Sono accusati del furto in un appartamento di viale Bligny. I poliziotti hanno visto arrivare due persone in auto, poi entrate nello stabile, e due con un monopattino elettrico che facevano avanti e indietro nella via evidentemente con il ruolo di vedette. Quando i due ladri sono usciti dal palazzo portando vistosi borsoni, gli agenti li hanno bloccati riuscendo a fermare anche uno dei due complici in monopattino. L'altro è riuscito a scappare. Nei borsoni e nell'auto usata dagli stranieri sono stati trovati una giacca in pelle, un piumino, cinture in pelle, un orologio, banconote, gioielli. I tre, in Italia senza fissa dimora, sono stati fermati per furto aggravato e la refurtiva è stata recuperata. Addosso i fermati avevano numerosi grimaldelli usati per forzare le serrature e anche la chiave di un appartamento, probabilmente la casa in cui erano ospitati a Milano. Gli agenti l'hanno controllata e hanno portato in Questura i tre georgiani che la occupavano.

Nella notte di venerdì, in via Cascina Corba, un altro cittadino georgiano di 36 anni è stato arrestato dalle Volanti. Dopo la segnalazione della centrale operativa di un istituto di vigilanza i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo che si era introdotto in un appartamento al quinto piano di uno stabile. Il 36enne aveva uno zaino con gioielli, orologi e banconote, oltre agli attrezzi per scassinare le porte. Nel pomeriggio di venerdì invece una Volante del Commissariato Lambrate ha denunciato in stato di libertà due cittadini georgiani, con precedenti contro il patrimonio. È successo in via Gran Sasso. In auto avevano numerosi attrezzi e strumenti da scasso. Ancora due arresti per furto, in due diversi episodi, nella notte di venerdì. All'1.45 gli agenti della Volante sono intervenuti in un palazzo di via Bolla dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un uomo che scavalcava la recinzione. La porta d'ingresso era forzata e dopo aver controllato i tre piani i poliziotti hanno trovato all'ultimo un cittadino romeno di 36 anni che si nascondeva. Alle 3 in via Govone gli agenti hanno bloccato infine un cittadino albanese di 27 anni. Un residente aveva segnalato che qualcuno si stava arrampicando sulla parete dello stabile. Il giovane è stato trovato nascosto su un albero in corrispondenza del balcone dell'appartamento del furto. Aveva uno zainetto con oggetti di valore rubati poco prima.