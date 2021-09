La Torpedo di Fondazione Fiera fra le "regine" di Milano Autoclassica

Milano Autoclassica - Salone del veicolo d’epoca, che andrà in scena a Fieramilano Rho nei giorni 1, 2 e 3 ottobre avrà tra le protagoniste una vera “star” a quattroruote: la Fiat 2800 torpedo special del 1938 di Fondazione Fiera Milano. La 2800, che si potrà ammirare nel padiglione 15, venne prodotta dalla Fiat dal 1938 al 1944. Cinque vetture furono costruite in versione torpedo a 6 posti, vennero immatricolate dal ministero dell'Interno e divennero l'auto di rappresentanza di molte autorità e dei primi presidenti della Repubblica.

Nel 1938 la Fiat produsse una lussuosa limousine di 2800 cm³ a sei posti, destinata negli anni ’40 a diventare l'auto ministeriale per eccellenza e cinque esemplari in versione Torpedo, furono consegnati al Quirinale. Uno fu assegnato nel 1939 a Vittorio Emanuele III. Nel dopoguerra divenne la vettura della Presidenza della Repubblica. La vettura fu costruita per sfilare durante le grandi parate dove la caratteristica fondamentale era la comodità: dietro, gli spazi sono enormi e le poltrone soffici e accoglienti.

Finita la guerra la Fiat, che aveva ancora alcuni telai della 2800 in azienda, fece allestire tre Torpedo con una livrea più moderna, affidandole alla carrozzeria torinese Ellena che cambiò completamente la vettura rispetto all’originale. Esemplari immatricolati nel 1948 e adibiti a funzioni di rappresentanza. Uno fu poi acquistato dall’Ente Fiera Milano e utilizzato per accompagnare alla Fiera Campionaria capi di stato, ministri e personalità.



Sui suoi sedili trovarono posto personaggi che hanno fatto la storia. Tra questi Vittorio Emanuele III, la principessa di Piemonte, Italo Balbo, Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Aldo Moro, Evita Peron, Giovanni Spadolini, Angelo Roncalli Patriarca di Venezia, l’Arcivescovo Montini poi Paolo VI°. La vettura andò in pensione nel 1962 con il presidente Giovanni Gronchi, arrivando ai nostri giorni praticamente integra. Nel 2003 e nel 2005 è stata utilizzata anche dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi durante le sue visite alla restaurata Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, e a Fieramilano, Rho.

Proveniente dal piccolo lotto di Fiat "2800 Torpedo" fatte costruire nel 1939 dal ministero degli Interni, venne immatricolata il 21 ottobre di quell’anno. Dopo un breve servizio presso la contessa Calvi di Bergolo, fu portata a Villa Savoia, per le esigenze del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena; in seguito traslocò presso la dimora della Principessa di Pistoia per essere poi ritirata dal Comando della città aperta di Roma. Nel dopoguerra, privata delle ruote di scorta sulle fiancate, tornò al Quirinale al servizio della Presidenza della Repubblica.

Appena 620 gli autotelai costruiti tra il 1938 (anno di presentazione) e il 1944. Di questi ben un terzo fu utilizzato come "CMC" militari. Cinque ebbero invece un allestimento "tutto aperto", destinati ad una funzione esclusivamente da parata. Il passo di 3200 mm le conferisce una grande abitabilità e la calandra è di chiara ispirazione americana.

SCHEDA TECNICA

Motore

Anteriore, 6 cilindri in linea

Cilindrata 2852 cm³

Alesaggio 82 mm

Corsa 90 mm Potenza 85-90 CV a 4000 giri/min

Rapporto di compressione 5,84:1

Albero su quattro supporti, contrappesato

Carburatore invertito Zenith a starter.

Trasmissione

Trazione posteriore

Cambio a quattro marce più retromarcia, trasmissione ad albero in 2 tronchi, con giunti cardanici

Pneumatici 6,50-17

Corpo vettura

Torpedo, due posti anteriori, due posteriori più due strapuntini

Telaio a crociera centrale

Sospensione anteriore a ruote indipendenti, posteriore a ponte rigido balestre con equilibratore

Ammortizzatori idraulici

Freni idraulici sulle quattro ruote

Ruote a dischi traforati.

Dimensioni e peso

Passo 3200 mm

Carreggiata anteriore 1450 mm, carreggiata posteriore1460 mm

Lunghezza del telaio a crociera 4750 mm, senza paraurti

Peso dell’autotelaio 900 kg

Prestazioni

Velocità 130 km/h

Consumo medio 18 litri/100 km