In tredici sulla scheda e un milione alle urne nei seggi "anti-Covid"

Sono poco più di un milione i milanesi chiamati alle urne per le elezioni amministrative oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, con eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, e questa volta c'è il secondo per la scelta dei presidenti di Municipio. Ai 986.972 elettori residenti si aggiungono circa 42.260 elettori Aire (italiani residenti all'estero) che non potranno esprimere il voto per corrispondenza ma dovranno far rientro in Italia. Alle urne 487.403 maschi e 539.796 femmine. Circa 60mila sono i neo diciottenni che voteranno per la prima volta per il sindaco e 8.082 in assoluto. Per chi ha smarrito o esaurito gli spazi sulla tessera elettorale o deve rifare la carta di identità l'ufficio elettorale di via Messina e il salone centrale di via Larga resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le sedi anagrafiche decentrate saranno aperte anche oggi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Il Comune ha già rilasciato dal 19 agosto 21.983 carte d'identità elettroniche, 569 cartacee e 19.436 tessere elettorali.

Gli elettori ritireranno una scheda lenzuolo, sono 13 candidati sindaci e 28 le liste collegate. Oltre ai due big, Beppe Sala che cerca il bis con il centrosinistra e Luca Bernardo in campo per il centrodestra corrono Layla Pavone (M5S), il leader di Italexit Gianluigi Paragone, Giorgio Goggi per i socialisti, Bianca Tedone per Potere al Popolo, Gabriele Mariani per Milano in Comune, Natale Azzaretto per il Partito comunista dei lavoratori, Bryant Biavaschi per Milano inizia qui, Alessandro Pascale per il Partito comunista, teodosio De Bonis per il Movimento 3V, Mauro Festa per il Partito gay e Marco Muggiani per il Pci. A sinistra di Sala dunque ci sono ben cinque sfidanti.

Ieri l'allestimento dei 1.248 seggi in città secondo le norme anti Covid: percorsi distinti di ingresso e uscita, creazione di aree di attesa per evitare assembramenti, distanziamento di un metro anche tra scrutatori. Va garantita la distanza di due metri tra elettore e residente nel momento dell'identificazione con mascherina abbassata. I locali andranno areati spesso durante la giornata. Sono previsti 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri, oltre a cinque seggi nei reparti Covid. Previsto il voto a domicilio per le persone in quarantena o isolamento fiduciario. Il Comune ha sostituito 545 presidenti di seggio su 1.319 (ci sono 1.248 seggi nelle scuole, 66 speciali e 5 Covid). Dal 9 settembre è stato necessario sostituire anche 1.989 scrutatori su un totale di 5.134, nella giornata di ieri non si sono presentati in 23.

Oggi Beppe Sala voterà alle ore al liceo Parini in via Goito, zona Brera, Luca Bernardo - che ieri ha potuto trascorrere finalmente del tempo libero con la moglie Francesca, la figlia Lucrezia e il cane Metti (perchè «dove lo metti sta») - andrà a mezzogiorno al seggio nella scuola media di via Mauri, in zona corso Vercelli. Atteso intorno alla stessa ora al seggio elettorale di via Ruffini il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Sono 237 i Comuni lombardi chiamati al voto, oltre 2,2 milioni di cittadini, 24 quelli in provincia di Milano: Buscate, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassinetta di Lugagnano, Cerro al Lambro, Corbetta, Dairago, Inzago, Mediglia, Milano, Nerviano, Opera, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Rho, Robecchetto con Induno, Rosate, San Giuliano Milanese, Sedriano, Turbigo, Villa Cortese. A Opera, dove si torna a votare dopo l'arresto dell'ex sindaco Antonino Nucera, il centrodestra punta sull'ex primo cittadino leghista Ettore Fusco, il centrosinistra ha puntato invece su Barbara Barbieri, supportata da Pd, M5S, Itala Viva e Sinistra.

Occhi puntati su Varese, dove il match è tra il sindaco uscente di centrosinistra Davide Galimberti (sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle) e il leghista Matteo Luigi Bianchi per il centrodestra.