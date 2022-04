Turismo sempre più digitale, il 70% prenota online

Poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con una crescita rispettivamente del 43% e dell 35% rispetto al 2021. Sono le stime per il 2022 di un'indagine di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima in occasione della Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso fino a questo martedì in fieramilanocity. Tendenza in crescita anche se ancora lontana dallo scenario del 2019 con i pernottamenti dovrebbero segnare ancora un -21,4% e gli arrivi un -29,6% mentre la spesa turistica prevista è di 26 miliardi previsti, in crescita, l'11,8% in più rispetto al 2021. Il turismo italiano riparte e alla Bit gli eventi e gli approfondimenti, oltre alla presentazione delle novità, sono importanti per intercettare i trend, riflettere sulle urgenze del settore, disegnare i nuovi percorsi dell’industria dell’ospitalità. Ecco quali seguire in fiera.

Lazio, terra di cinema tra promozione e valorizzazione

Ore 10:30 – Pad. 3, Stand Lazio, C43/C47/G42/G46

Il cineturismo come promozione e valorizzazione del territorio: con il contributo speciale degli Ambasciatori del Lazio, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo raccontano luoghi e film della regione. Intervengono Luciano Sovena, presidente Fondazione Roma Lazio Film Commission; Giovanna Pugliese, responsabile Cinema Presidenza Regione Lazio; Valentina Corrado, assessore al Turismo Regione Lazio. Modera Alessandro Zucconi, referente turismo Assessorato al Turismo Regione Lazio

Pnrr e reti d’impresa territoriali: opportunità per lo sviluppo circolare

Ore 11:30 – Pad. 4, Sala Coral 1

Il Pnrr rappresenta un’occasione irripetibile ma il livello di “condizionalità” è alto. Ai luoghi interessati dal turismo di prossimità si offre un prospetto di grandissimo respiro ma di altrettanto elevata complessità nella concessione di fondi, all’interno del quale la sinergia tra attori pubblici e privati è strategica. Come coglierne appieno tutte le potenzialità? Ne discutono Andrea Prato, direttore generale di Albatros&Partners; Fausto Faggioli, presidente Earth Academy; Maurizio Rosellini, founder rete di imprese Final Furlong.

Il Friuli-Venezia Giulia porta la sua unicità a BIT 2022

Ore 10:30 – Pad. 3, Stand Promoturismo FVG, Stand A89/B90

Il Friuli Venezia Giulia è una meta sicura e facilmente raggiungibile che propone qualificate strutture ricettive, rilassanti località balneari, montagne con paesaggi mozzafiato, affascinanti luoghi d’arte e borghi senza tempo, dinamiche attività sportive all’aria aperta, succulenti piatti della tradizione e raffinati vini. Per parlare dei percorsi unici e sostenibili del territorio, è presente allo stand il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

L’esponenziale rigenerazione turistica dei piccoli borghi italiani

Ore 11:30 – Pad. 4, Sala Coral 4

Local Tourism & Destination Management: la rigenerazione dei borghi passa attraverso il coinvolgimento dei suoi residenti e la sostenibilità. Un’opportunità davvero importante in un momento in cui i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di mete al di fuori dei circuiti più battuti e che offrano esperienze più reali e autentiche. Ne parla Giancarlo Dell’Orco, destination manager, formatore e esperto di Network Territoriali.

Tecnologia e partnership: così i tour operator disegnano il proprio futuro

Ore 12:30 – Pad. 4, Sala Coral 2

La tecnologia rappresenta per i tour operator la chiave di volta per immettere sul mercato un'offerta più rispondente alle esigenze dei cluster di clienti, dare risposte più veloci, aumentare la personalizzazione e ridurre alcune voci di costo. Accanto all’implementazione IT, però, resta fondamentale il valore della consulenza delle agenzie di viaggi, alle quali si chiedono scelte più decise e collaborazione più stretta. Analizzeranno il tema diversi player di primo piano del settore.

Osservatorio Google sul Turismo Digitale: Il 70% delle prenotazioni è online

Ore 12:30 – Pad. 4, Sala Coral 3

Con la pandemia il mondo del turismo è cambiato radicalmente. Oltre il 70% delle persone oggi cerca informazioni e prenota online. Che si tratti di trasporti o sistemazioni, gli aggregatori hanno visto la loro rilevanza aumentare, impattando però i margini degli operatori del settore. Oltre ai dati, l’Osservatorio spiegherà come sia possibile focalizzare il traffico direttamente sui propri siti, usando in modo strategico le informazioni a disposizione e gli strumenti che Google offre alle imprese.

Transizione ambientale e turismo sportivo

Ore 13:00 – Pad. 4, Sala Coral 5

La progettualità nel marketing turistico e nelle azioni di responsabilità sociale d’impresa attraverso lo sport protagonista e campione. È una delle prospettive più interessanti del turismo prossimo venturo, soprattutto considerando che i viaggiatori sono sempre più interessati al turismo attivo e all’aria aperta. Ce lo racconta Milena Colombini, esperta del settore con una lunga esperienza.

Il viaggio come un approccio etico al territorio e alle sue risorse

Ore 14:30 – Sala Coral 5

Etica e sostenibilità sono argomenti cari ai Millennial e non solo. Rappresentano una inespressa chance di sviluppo per quei territori dell’entroterra meno noti per eccellenze di grande richiamo, ma di straordinari valori e varietà culturali, tradizionali e naturalistico-ambientali. Un interessante e diversificato panel di esperti con background ed esperienze diverse ne analizzerà le diverse sfaccettature.

L’Intelligenza Artificiale e il marketing predittivo nel Food and Beverage

Ore 14.30 – Pad. 4, Sala Coral 1

L’evoluzione del Food and Beverage Business con le applicazioni di Intelligenza artificiale e Scienza dei Dati: gli algoritmi di Intelligenza artificiale possono offrire benefici notevoli, per tutti gli attori coinvolti, dall’operatore al cliente finale. L’ottimizzazione delle risorse si coniuga con l’equità, e elaborazione del prezzo di vendita diventa chiave di volta nel connettere aziende e consumatori in maniera etica e non speculativa.

A piedi, in bici, a cavallo: il lusso del tempo

Ore 15:30 – Pad. 4, Sala Coral 2

Il viaggio emozionale arricchisce lo spirito. Lo slow tourism, nelle sue diverse declinazioni, sta vivendo un momento di forte espansione globale grazie al maturato sentiment di circolarità dei valori e alla ricaduta e ripartizione sul territorio del volano economico generato. Per scoprire di più, un incontro con player ed esperti che operano concretamente in questa promettente