Turismo, il "viaggio" riparte da Bit Milano 2022

Bit Milano, la Borsa internazionale del Turismo, riprenderà il suo “viaggio” in presenza - dopo l’edizione digitale del 2021 - dal 13 al 15 febbraio 2022 nei padiglioni di fieramilanocity, primo appuntamento espositivo di settore dell’anno in Italia che segna la ripartenza sul fronte dei viaggiatori che potranno scoprire le nuove proposte degli operatori e le offerte delle destinazioni turistiche e su quello degli operatori professionali che potranno sviluppare nuove relazioni all’interno della filiera dei viaggi e delle vacanze per intercettare nuove opportunità di business.

Il settore si sta infatti gradualmente riprendendo dal periodo difficile dell’anno scorso - secondo le stime dell’Organizzazione mondiale del Turismo - grazie all’avanzamento della campagna vaccinale globale e alla diminuzione delle restrizioni di viaggio verso alcuni Paesi. L’Italia torna a essere una meta ambita dagli stranieri e sul mercato internazionale si propongono grandi città d’arte come paesi più piccoli: al centro dell’offerta, oltre alle bellezze paesaggistiche, si confermano il turismo enogastronomico e il turismo sostenibile e slow, modi differenti per scoprire le bellezze del nostro Paese.

C’è attesa anche per la ripresa dell’outgoing, con l’auspicata apertura di ulteriori corridoi turistici, che potrebbe portare nuovo ossigeno alle aziende specializzate nell’organizzazione di viaggi all’estero, a partire dall’inizio del prossimo anno. Le destinazioni internazionali, quelle pronte ad attirare nuovamente i flussi dall’Italia, stanno rimodulando la propria offerta per rispondere alle esigenze di un viaggiatore sempre più sensibile ai temi della sostenibilità, della biodiversità, dell’esperienza, del contatto con la cultura locale.

Per quanto riguarda i collegamenti aerei è prevista una riprogettazione delle rotte internazionali, come è emerso recentemente nel corso di World Routes, il più importante evento dell’industria dell’aviazione civile che si è svolto di recente a Milano e questo darà un nuovo impulso ai flussi e modificherà la geografia leisure e business con una rimodulazione delle offerte sui mercati globali.

Se nel 2019 a livello mondiale le compagnie hanno trasportato 4,54 miliardi di persone, nel 2020 i passeggeri sono scesi a 1,81 miliardi e quest'anno - secondo dati lata - saliranno a 2,28 miliardi per poi balzare ancora nel 2022 a 3,43 miliardi. Così le compagnie si stanno mobilitando per trovare nuove connessioni ed essere sempre più competitive. Anche l’Italia è al centro di queste manovre: il lancio di nuovi collegamenti impatterà sulla progettazione di nuove offerte turistiche e sui flussi business.

Scenario in cui la Bit svolge un ruolo importante come manifestazione di riferimento e si propone come concreto momento di confronto, vendita e promozione in un periodo di rilancio strategico del settore, soprattutto in vista della prossima stagione estiva.

Per rispondere alle diverse esigenze degli operatori, la manifestazione conferma la suddivisione in quattro aree, caratterizzate da temi chiave per il turismo: Leisure, Mice, Be tech e Bit 4 Job.

Leisure sarà il luogo dell’incontro fra domanda e offerta del turismo internazionale, ma sarà anche l’area dove il pubblico potrà scoprire le destinazioni, dalle nuove mete a quelle meno note. Qui sarà possibile “viaggiare” in Italia, in tutte le sue declinazioni, dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile e conoscere le proposte dal mondo.

BeTech raggrupperà le aziende che offrono servizi di business & networking contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici che virtuali. Rappresenterà l’anima di Bit che guarda alle avanguardie tecnologiche nel settore e offre loro una visibilità inedita.

Il MICE Village sarà l’area interamente dedicata al settore degli eventi, meeting e congressi, riservata unicamente agli operatori del MICE e ai top buyer.

Comprenderà tutto ciò che riguarda i viaggi d’affari e le proposte per il corporate.

Bit 4 Job sarà l’area di BIT dedicata al Recruiting per il settore turistico: un’occasione per selezionare personale qualificato e promuovere la propria azienda, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

A Bit Milano 2022 non mancherà, una riflessione a tutto campo sul mondo del turismo, grazie al nutrito programma di conferenze, convegni e seminari di approfondimento su trend e dinamiche del settore.

