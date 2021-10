TuttoFood ridisegna il retail del futuro

Salone Franchising Milano si presenta a TuttoFood, il salone internazionale dell'agroalimentare che si tiene con Host Milano dal 22 al 26 ottobre in Fiera Milano Rho, con un think tank di esperti e aziende per approfondire i temi del retail che cambia nel mondo del commercio. Appuntamento venerdì 22 ottobre alle 17.00 nella Retail Plaza, lo spazio dedicato ai convegni nel Padiglione 6 di Fiera Milano per l’incontro Ridisegniamo il futuro del Retail.

I segnali che arrivano dal mercato sono incoraggianti. Ad agosto - ultima rilevazione Istat sulla sostenibilità - le vendite al dettaglio sono cresciute dell'1,9% in valore e dell'1% in volume rispetto allo stesso mese del 2020 con un progresso anche del trimestre giugno-agosto (+0,8% in valore e +0,5% in volume). Non siamo ancora tornati sui livelli pre-Covid, ma la direzione è segnata, sebbene il ritorno dell'inflazione ponga interrogativo sulla sostenibilità di questo trend. Non solo congiuntura. Il settore è attraversato anche da cambiamenti strutturali, che l'esperienza degli ultimi due anni ha accelerato.

Cambiano i gusti dei consumatori, le caratteristiche delle filiere e il rapporto con le tecnologie. La grande sfida è cavalcare l'evoluzione in atto per non perdere terreno in termini di competitività. L'esperienza delle principali imprese del retail e le riflessioni dei protagonisti. I relatori che discuteranno insieme dei mutamenti in atto sono Federico Capeci managing director di Kantar Italy, Barbara Cimmino Csr director di Yamamay, Stefano Cigarini ceo di Cinecittà World Roma, Fico Eataly World Bologna, coo Regions Group, Dream Island Moscow, Marta Mincuzzi principal advisory di Jakala. Modera l’incontro il giornalista economico Luigi dell’Olio.

Gli interventi verteranno su alcuni temi “caldi” deò settore. Si comincia dall’individuare come le diverse generazioni affrontano i trend del food, un utile punto di vista per comprendere le dinamiche che potremmo attenderci e come vivranno le nuove tendenze del food. Si prosegue indagando come la creazione della community può essere una spinta alla sostenibilità per le catene di retail: questa, infatti, diventa lo scopo principale delle aziende insieme alla crescita ed al profitto.

Interessante anche comprendere come il divertimento può arricchire il consumer journey trasformando l’acquisto in esperienza, i visitatori in ospiti, i percorsi di shopping in mondi immersivi che coinvolgono tutti i sensi del cliente, la noia o la routine in divertimento e stupore. Infine saranno evidenziati i key driver della trasformazione verso il Next Retail e i principali ambiti di intervento per indirizzare le strategie di crescita e trasformazione nell’attuale contesto.

Per partecipare all’incontro: https://www.tuttofood.it/visitare/biglietteria.html