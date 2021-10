United Airlines, volo diretto Milano-Chicago dal 7 maggio 2022

United Airlines inaugurerà un nuovo volo stagionale diretto con frequenza giornaliera tra l'aeroporto di Milano Malpensa, gestito da Sea, e il suo hub di Chicago O'Hare, a partire dal 7 maggio 2022 (previa approvazione del governo) operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner. Sarà così l'unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra Milano e Chicago dove gestisce attualmente 482 voli giornalieri verso 179 destinazioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Non solo, il vettore raddoppierà anche le frequenze dei voli tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e New York-Newark da una a due volte al giorno per il periodo dal 27 maggio al 30 settembre 2022. Operazione lanciata sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti offerti per tutto l'anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York e in aggiunta al servizio di voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O'Hare e Washington Dulles.

I nuovi servizi dall'Italia fanno parte della più grande espansione transatlantica della storia di United, nella quale rientrano 10 nuove rotte e cinque nuove destinazioni: Amman, Giordania; Bergen, Norvegia; Azzorre, Portogallo; Maiorca, Spagna e Tenerife nelle isole Canarie (Spagna) che saranno avviate nella primavera 2022 e non sono servite da nessun altro vettore nordamericano. Inoltre sempre il prossimo anno, United aggiungerà nuovi voli per cinque destinazioni europee: Berlino, Dublino, Milano, Monaco di Baviera e Roma, oltre a ripristinare sette collegamenti che erano state interrotte a causa della pandemia da Bangalore, Francoforte, Tokyo Haneda, Nizza e Zurigo (tutti sono soggetti all'approvazione da parte del governo).

"Attendiamo con fiducia la piena ripresa dei viaggi internazionali e ci impegniamo a sfruttare la nostra rete globale in modi nuovi ed entusiasmanti”, ha detto Patrick Quayle, vicepresidente senior della rete internazionale e delle alleanze di United. E Marcel Fuchs, managing director International sales ha aggiunto: “Siamo l'unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra Milano e Chicago, questi nuovi voli rafforzano la nostra rete di rotte internazionali offrendo ai clienti italiani una scelta di viaggio ancora maggiore con comodi collegamenti diretti tramite i nostri hub Chicago e New York-Newark verso altre destinazioni nelle Americhe”.