Uomo nudo in giro per corso Buenos Aires: "Mi hanno rubato tutto"

Folle caso in una delle più note strade dello shopping di Milano, dove un uomo è sceso in strada completamente nudo con una sola collanina al collo e un sacchetto di plastica in mano: è successo oggi, giovedì 9 aprile, verso le ore 13.00 precisamente lungo corso Buenos Aires, praticamente deserto a causa delle rigide misure restrittive intraprese per tentare di arginare la diffusione del Coronavirus. Passeggiava in completa e spensierata nonchalance, fingendosi turista tra le vetrine dei negozi e guardando i prodotti esposti, specialmente quelli di un negozio che vende occhiali. Stando a quanto appreso e riferito da alcune testimonianze dei presenti, avrebbe riferito di essere stato da poco derubato di tutto ciò che aveva. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della polizia locale - di passaggio all'altezza del numero civico 43, a due passi da piazzale Lima - che gli ha offerto un telo bianco per coprirsi ma è stato rifiutato.

Successivamente le forze dell'ordine - allertate da alcuni passanti - hanno provveduto a immobilizzarlo a terra: dopo essere stato bloccato dagli agenti della polizia di stato, l'uomo sarebbe stato trasportato al Fatebenefratelli. Si troverebbe ricoverato presso il reparto psichiatrico della struttura ospedaliera dove viene tenuto sotto osservazione da parte dei medici: sarebbe stato già sottoposto a una visita psichiatrica. Comunque non sarebbe stato ancora ben identificato e non è affatto da escludere che sia affetto da problemi psichiatrici.

Le reazioni sui social

Sui social sono subito partiti i commenti ironici per quanto avvenuto: " Favorisca i documenti "; " Ma povero.....ha caldo dai "; " Padre naturo "; " L'esaurimento avanza "; " Avrà dimenticato di vestirsi.....piccoli dettagli "; " Forse pensa di stare in una spiaggia di nudisti ". Ma c'è chi ha preso le difese dell'uomo nudo in corso Buenos Aires, immaginando che abbia problemi psichiatrici: " Potrebbe essere una persona con disturbo mentali...sensibilità? "; " Sono poveretti abbandonati già prima dalle istituzioni "; " Avrà sicuramente dei problemi, poverino "; " C'é poco da ridere... Povero, avrà sicuramente problemi mentali "; " Purtroppo vuol dire che non c'è con la testa "; " Può essere persona che ha problemi mentali. Vogliamo essere un po' più sensibili? Non tutti sono in grado di sopportare certe cose! Anzi, non ci riescono e certo non è colpa di loro. Vanno aiutati, non offesi "; " Certi commenti fanno proprio schifo ".

