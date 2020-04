Lockdown forzato per il virus: compagna lo lascia, lui le spara

Un uomo ha imbracciato il fucile e nella notte ha sparato alla compagna che stava dormendo. Un solo proiettile è bastato a toglierle la vita. Poche ore dopo si è costituito ai carabinieri raccontando cosa aveva appena fatto. L’omicidio è avvenuto verso le 2 di notte ad Albignano, un paesino alle porte Truccazzano, comune in provincia di Milano. Due settimane fa la donna aveva accettato di ospitarlo in casa sua a causa dell’isolamento imposto dall’emergenza coronavirus attualmente in corso. L’uomo durante la settimana abita infatti a Bressanone, in provincia di Bolzano.

Forse la gelosia alla base del femminicidio

L’omicida è Antonio Vena, 47enne originario della Sicilia, dipendente in una ditta di serramenti nella provincia dell’Alto Adige. La vittima è invece la sua compagna, Alessandra Cità, anche lei di 47 anni. Il folle gesto sarebbe scaturito da un momento di gelosia nei confronti della donna. O almeno questo è quanto ha raccontato l'uomo ai carabinieri di Cassano d’Adda, la notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, quando ha deciso di raggiungere la Caserma per costituirsi e raccontare il femminicidio commesso poco prima. Quando i militari sono giunti sul luogo del delitto hanno trovato il corpo della donna, ormai privo di vita, riverso sul letto, in una pozza di sangue. Poco lontano il fucile a pompa calibro 12 usato per ucciderla, dal quale sarebbe stato esploso un solo colpo alla testa della donna, che è bastato per ammazzarla.

La coppia aveva una relazione da nove anni

Secondo quanto emerso, la coppia viveva una relazione sentimentale che durava ormai da nove anni. L’uomo è stato posto a fermo. Nella mattinata di oggi è giunto nella caserma di Cassano d’Adda il sostituto procuratore Giovanni Tarzia che si è occupato di un primo interrogatorio del presunto omicida, reo confesso. Il fucile, l’arma usata per l’assassinio, sarebbe stato di proprietà della vittima, e legalmente detenuto. Secondo quanto ricostruito, la coppia, prima dell’emergenza Covid-19, era solita trascorrere insieme i week-end, proprio perché durante la settimana l’uomo era costretto ad abitare in Alto Adige per lavoro. Una volta che la sua ditta è rimasta chiusa, il 47enne ha deciso di trasferirsi dalla compagna. Sembra che quest’ultima volesse però terminare a breve la relazione sentimentale che da nove anni la legava a colui che ieri notte si è presumibilmente trasformato nel suo assassino. Le indagini sono ancora in corso per capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e trovare un colpevole certo.

