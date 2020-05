Vacanze d'estate, easyJet riparte anche con i voli internazionali dall'hub di Malpensa

La graduale ripresa dei voli da Milano Malpensa prosegue e easyJet annuncia il ripristino a luglio delle rotte internazionali dal proprio hub nello scalo gestito da Sea dove la compagnia detiene il primo posto per numero di aerei basati e capacità offerta di posti e destinazioni.

Il dettaglio dei voli e delle loro frequenze saranno resi noti la prossima settimana - spiega la compagnia -, ma per festeggiare il ritorno dei collegamenti internazionali è partita una campagna di promozione studiata appositamente per l’estate e che anticipa una selezione delle rotte che saranno disponibili e arriveranno a 85 frequenze settimanali.

Chi prenota con easyJet avrà la possibilità di viaggiare - tra luglio e ottobre 2020 - a partire da 14.99 euro (per persona e per tratta) da Milano Malpensa verso mete turistiche come Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv (a partire da 29,99 euro), Fuerteventura, Londra Luton, Zante, Tenerife e Minorca. La domanda di viaggi per questa estate da Milano è in crescita e easyJet prevede anche di incrementare il numero di voli per la stagione estiva 2021 portando la propria offerta a più di 130 frequenze settimanali.

“Non vediamo l’ora di tornare a volare su queste destinazioni la prossima estate e di aggiungerle a un portafoglio di rotte in continua evoluzione a disposizione dei nostri clienti. La ripresa dei collegamenti internazionali da Malpensa, nostro aeroporto di casa, e principale hub in Italia e in Europa, è un’ottima notizia per noi, per i nostri clienti e per l’economia italiana”, sottolinea Lorenzo Lagorio, country manager del vettore per l’Italia.

easyJet ha annunciato nei giorni scorsi la ripartenza delle proprie operazioni dall'hub al Terminal 2 il prossimo 15 giugno con un network di otto destinazioni domestiche, tra cui: Napoli, Catania, Bari, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.