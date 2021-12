Vaccinazioni a quota 100mila. Milanesi in coda. E oggi i bimbi

Quota 100mila. Come un orologio svizzero, o forse lombardo, la campagna vaccinale ha toccato in questi giorni il livello che era stato previsto, e annunciato due settimane fa nel giorno della diretta video con Guido Bertolaso e i super-esperti. «Palazzo Lombardia - si disse allora - prevede di passare dalle 40-45mila somministrazioni quotidiane dei giorni scorsi, alle 70-75mila alla fine di questa settimana (la scorsa) alle 100mila di dicembre dopo il ponte dell'Immacolata». E ieri, in effetti, l'assessore al Welfare Letizia Moratti ha reso noto il «bilancio» di venerdì: «Sfiorate ieri in Lombardia le 100 mila somministrazioni in un solo giorno». Sono state 98.897.

La crescita c'è. Con l'introduzione della terza dose a 5 mesi, come noto, la Lombardia come le altre regioni ha dovuto provvedere a un'improvvisa e intensa riorganizzazione della campagna, con l'apertura di nuove linee vaccinali. E questo ha provocato anche qualche disagio, come le attese segnalate al palazzo delle Scintille, l'hub più centrale e «gettonato» di Milano. Ieri però sono stati attivati anche nuovi centri, come quello nel parcheggio dell'Esselunga di via Rubattino.

Comunque, la campagna corre. E grazie alle 58.557 prenotazioni di terze dosi perfezionate venerdì, la Lombardia ha superato i 4,1 milioni di aderenti alla campagna per il richiamo: secondo i dati dell'assessorato al Welfare sono infatti 4.100.940, per l'esattezza, le adesioni tra già vaccinati e prenotati. E in totale sono già state inoculate 1.858.364 dosi «booster» ai lombardi.

Da oggi, inoltre, sono aperte le prenotazioni per le vaccinazione dei bimbi fra i 5 e gli 11 anni. «Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del ministero della Salute - ha spiegato l'assessore Moratti - la Regione Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti Covid in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domani (oggi, ndr) sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare».

In Lombardia la platea interessata è di circa 600mila bambini e ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni alla settimana. «Abbiamo previsto - ha proseguito l'assessore - percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica».

Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i figli, la Regione ha organizzato per giovedì 16 (dalle 17 alle 19) una nuova diretta social «Stopaidubbi speciale bambini». Gli esperti risponderanno alle domande delle famiglie, come due settimane fa. «Riteniamo importante e doveroso - ha concluso l'assessore - spiegare e rispondere alle domande con l'ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli».