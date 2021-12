Vaccini Covid per i bambini al via domani le prenotazioni

Apriranno questo week end le prenotazioni per vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Le prenotazioni verranno effettuate come per gli adulti sul Portale di Poste (www.regionelombardia.it/vaccinazionicovid), al numero verde gratuito (800.894.545) agli sportelli Postamat o tramite portalettere. Non ci sarà un ordine di priorità per categorie, all'accesso, ma tutti potranno prendere il loro appuntamento. Le iniezioni, come per tutta Italia, dovrebbero partire giovedì.

Per quanto riguarda la nostra città ci sarà un unico centro vaccinale dedicato: l'hub alla Fiera di Milano (Portello) che avrà spazi e linee vaccinali separate e dedicate ai piccoli, così come fasce orarie riservate per non interferire con la scuola e rendere l'operazione più facile anche per i genitori che accompagnano i loro figli, quindi nelle ore pomeridiane e serali e nei week end. Per rendere il momento dell'iniezione più divertente e allegro, come più volte ha ripetuto il consulente della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso, gireranno per i gli stand clown o volontari che regalano un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati, mentre i bambini che abitano nella Bergamasca potranno farsi fare la puntura al parco divertimenti di Leolandia.

Per quanto riguarda l'affluenza su 600mila bambini, tra i 5 e gli 11 anni, la regione prevede un'adesione del 50 per cento circa e ha stimato quindi un ritmo di 40mila somministrazioni alla settimana: è necessario infatti che i centri facciano i conti con le scorte di siero a disposizione: il richiamo in questo caso infatti è previsto dopo tre settimane.

A eseguire fisicamente le iniezioni saranno infermieri, abituati però a lavorare con i bambini, medici, pediatri ospedalieri, pediatri di libera scelta anche se l'adesione per ora è stata piuttosto tiepida (una quarantina di disponibilità per Milano pari a circa il 10 per cento dei pediatri) , specializzandi, liberi professionisti che hanno risposto ai bandi per la campagna vaccinale, con la supervisione di un pediatra. A eseguire l'anamnesi invece saranno un medico o un pediatra.

Ancora da definire, invece, la data della diretta con i pediatri sul modello della diretta social «stopaidubbi» andata in onda il 29 novembre per rispondere a dubbi, domande o richieste di chiarimenti da parte delle famiglie sui vaccini. Sicuramente però sarà entro giovedì, giorno di partenza della profilassi. La macchina organizzativa prevede anche il coinvolgimento delle scuole per pubblicizzare l'iniziativa e fare da collettore anche delle domande ai genitori.

Per quanto riguarda la campagna anti influenzale offerta gratuitamente dalla Regione per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e quanto mai consigliata questo inverno: al momento si sono sottoposti a profilassi 105.505 piccoli lombardi su una platea di 558.667 bambini.