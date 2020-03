Una vecchia centralina elettrica diventa "Stazione radio"

Da vecchia sottostazione elettrica a Radio (ma col binario intorno). È l'insolito e felice esito di un piano di recupero urbano, la «Casetta» si può vedere là dove esiste, lungo la pista ciclabile della Martesana. La nuova vita del vecchio sito, che parecchio tempo fa trasformava l'energia per i convogli ferroviari in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale, è stata desiderata e alla fine creata da Social Green Way, un'impresa sociale che raduna un pool di esperti professionisti impegnati sul fronte della sostenibilità ambientale. Già, proprio così.

Una bella storia, questa, la storia di un sito industriale che non aveva un utilizzo da almeno cinquant'anni, nonostante da sempre sia sotto gli occhi di tutti i 330mila passeggeri che vi transitano davanti ogni giorno. Presto, a quanto pare, sarà un luogo di produzione di cultura sostenibile al servizio del turismo e di Milano. Tradotto in fatti: la neonata Stazione Radio in questione diventerà la prima factory di comunicazione del territorio, dotata di un vero binario che in futuro porterà fino a Lecco ciclisti e appassionati dei percorsi green, in grado di tornare in bici grazie a un'audioguida realizzata per valorizzare tutto quanto si attraversa con il treno o con le biciclette; ovvero le centrali elettriche più antiche d'Europa, il villaggio operaio di Crespi D'Adda, le conche di navigazione, i luoghi di Leonardo da Vinci, le ville della nobiltà milanese, le fabbriche di mattoni e tanto altro.