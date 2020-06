"Ora vi ammazzo tutti". Nordafricano col coltello semina il panico tra i passanti

Ha minacciato i passanti con un coltello in mano, gridando improperi e minacce di ogni genere e scatenando il panico per le vie di Cinisello Balsamo (Milano).

Protagonista in negativo della vicenda un pluripregiudicato marocchino di 37 anni, ora trattenuto dietro le sbarre di una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) ed in attesa domani dello svolgimento del giudizio direttissimo. I fatti si sono verificati nel corso del primo pomeriggio di ieri, per la precisione intorno alle 13:40, proprio tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

A lanciare l'allarme, per la presenza di un nordafricano completamente fuori controllo ed in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica, i numerosi passanti che si trovavano a transitare in via Grandi in quei terribili momenti.

Brandendo un coltello minacciosamente nei loro confronti, infatti, il marocchino ha iniziato ad urlare insulti e minacce di ogni genere verso chiunque avesse la sventura di incrociare il suo cammino. Le persone, per evitare conseguenze di ogni genere, hanno quindi cercato di trovare riparo sia dietro le auto in sosta posteggiate lungo via Grandi che dentro i negozi ancora aperti a quell'ora. "Vi ammazzo tutti" , gridava l'extracomunitario in preda alla furia, quando sul posto sono giunti i carabinieri del comando compagnia di Sesto San Giovanni, diretti dal maggiore Saverio Sica, i quali hanno dovuto comunque faticare non poco per disarmare e neutralizzare il facinoroso.

Dopo essere riusciti a farlo salire a bordo della gazzella, gli uomini dell'Arma hanno condotto lo straniero in caserma per trattenerlo in via precauzionale. Già noto da tempo alle forze dell'ordine per una serie di reati contro il patrimonio e per questioni connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, il marocchino è stato dichiarato in arresto con l'accusa di minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Dato l'evidente stato di alterazione palesato dal 37enne al momento del fermo, i militari hanno provveduto al trasferimento dello stesso presso l'ospedale di Sesto San Giovanni, dove i medici hanno rilevato la positività al consumo di alcolici ed a quello di sostanze stupefacenti. Ritornato in caserma, il 37enne è finito in una cella di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, mentre il coltello è stato sequestrato.