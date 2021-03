Violenze, incendi e degrado: i palazzi occupati dai migranti

Continuano i problemi in viale Molise a Milano, strada nota per l'elevata concentrazione di immigrati ed extracomunitari, molti dei quali irregolari. A denunciare l'ennesimo caso è stata Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che si spende nei sopralluoghi cittadini nelle aree a maggior criticità. " Questa notte c'è stato un incendio nelle palazzine Liberty di Viale Molise da tempo occupate da immigrati irregolari. Sempre qui, la settimana scorsa, c'era stata una rissa con accoltellamento con 3 feriti ", ha raccontato Silvia Sardone.

Il livello di criminalità di questo quartiere della periferia di Milano è altissimo. I cittadini sono spaventati dall'escalation di violenza e dalla mancanza delle istituzioni, che sembrano aver lasciato questo quartiere in mano ai delinquenti, agli immigrati irregolari e agli extracomunitari, molti dei quali vivono di espedienti tra i quali lo spaccio: " La situazione preoccupa un intero quartiere mentre il Comune e il Sindaco sono totalmente disinteressati da quanto sto avvenendo ". Silvia Sardone ha voluto documentare quanto accade all'interno delle palazzine abbandonate di viale Molise e nel suo reportage condiviso sui social si evince il dramma che si consuma quotidianamente in questa parte di Milano.

" Ieri mattina ho svolto un sopralluogo all'interno di questi stabili. Ho trovato una situazione drammatica: decine e decine di immigrati di ogni nazionalità e provenienza ammassati nelle stanze tra cumuli di rifiuti. Non c'è stato alcuno sgombero in questi giorni né il Comune ha provveduto a mettere in sicurezza le entrate ", ha denunciato Silvia Sardone. L'eurodeputata ha raccolto le testimonianze di quelle persone che vivono in condizioni precarie nei palazzi occupati. " I presenti mi hanno raccontato di essere qui da tempo e di essere venuti in Italia negli anni con i barconi o seguendo la rotta balcanica. Il degrado all'interno dei lunghi corridoi delinea uno scenario da inferno, con intere camere coperte da immondizia e alcuni locali con evidenti segnali di incendi passati ", ha spiegato Silvia Sardone.