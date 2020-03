Virus, Beppe Sala avverte: "Chiudiamo pure tabacchi"

" Facciamo la nostra parte adottando atteggiamenti responsabili ". È quanto ha chiesto, con un post su Twitter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'emergenza coronavirus, che sta travolgendo tutta Italia. Ma, per limitare i contagi, sembrano non bastare le indicazioni che sono state date dal governo, che non sempre vengono rispettare dai cittadini.

" In questa fase collaborare è fondamentale ", ha ribadito Sala e, per questo, i sindaci dei Comuni lombardi stanno lavorando insieme, per pensare " ad ulteriori restrizioni e ne stiamo discutendo con il Presidente Fontana ". Tra le possibili prossime restrizioni, che mirano a dare una stretta alla Penisola, anche la chiusura delle tabaccherie: " Stasera noi, come sindaci, chiudiamo anche i tabacchini. Ci spiace, ma a mali estremi, estremi rimedi" , ha detto il primo cittadino di Milano al Tg1.

In questa fase collaborare è fondamentale, per questo noi sindaci dei comuni lombardi stiamo pensando ad ulteriori restrizioni e ne stiamo discutendo con il Presidente Fontana. Limitare gli orari di apertura dei #supermercati? Produrrebbe l’effetto contrario.#tg1 #Covid_19 — Beppe Sala (@BeppeSala) March 20, 2020

Sulla possibilità di chiudere i supermercati la domenica, invece, Sala si dice in disaccordo: " Per noi è sbagliato chiudere i supermarket la domenica - ha aggiunto il sindaco del capoluogo lombardo- già oggi ci sono code e affollamento, se riduciamo gli orari può darsi diventi anche peggio" . Ma, per limitare i contagi potrebbero essere prese ulteriori misure, più stringenti di quelle adottate fino ad ora, perché " Milano deve essere un fronte di resistenza per noi stessi e per la nostra salute, ma anche perché se carichiamo di più il sistema sanitario questo crolla ". L'obiettivo, spiega Sala " è non portare altri contagiati in ospedale ".

Solo questa mattina, il primo cittadino milanese aveva respinto l'idea di chiudere il trasporto pubblico nel capoluogo: " Qualcuno chiede: chiudiamo il trasporto pubblico a Milano. Ma come faremo a permettere di spostarsi ai lavoratori che garantiscono i servizi essenziali? ", aveva scritto sui social.

Anche Attilio Fontana non è proprio in linea con il governo e si sarebbe aspettato misure più forti: "Valuto questa ordinanza un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull'interno territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo weekend diventi un'occasione di svago. Alla scadenza del dcpm - il 25 marzo - siamo certi che il governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel".