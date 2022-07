Un weekend di sangue: a Milano risse, pugni e coltelli

Per Beppe Sala la questione sicurezza a Milano non è " drammatica ma degna di attenzione ". E non si capisce cos'altro debba succedere affinché quando accade a Milano debba essere considerato grave dal suo sindaco. In città non si contano le rapine e i borseggi, contro i quali, ormai, i cittadini hanno deciso di attrezzarsi in autonomia creando pagine sui social in cui segnalano gli avvistamenti e mettono in guardia gli altri. Le molestie sono all'ordine del giorno e, ovviamente, non tutte compaiono nelle statistiche sbandierate da Beppe Sala, visto che molti cittadini rinunciano a denunciare nella convinzione che sia inutile. E che dire, poi, delle risse? I protagonisti sono sempre più spesso giovanissimi e difficilmente, ormai, una disputa avviene senza l'uso di coltelli o spranghe o altri tipi di armi. Lo dimostra quanto accaduto a Milano nell'ultimo weekend, dal centro alla periferia, con 3 risse tra stranieri.

E non c'è sempre la movida a fare da sfondo a questi episodi. L'episodio più grave del weekend si è consumato in piazzale Selinunte, zona popolare del quartiere di San Siro, in un rovente pomeriggio estivo con 40 gradi. Alcuni uomini si stavano affrontando in un campetto di basket quando, per motivi ancora da accertare è scoppiata una rissa. A quel punto, uno di loro ha estratto un coltello e ha ferito altri tre: assalitore e vittime sono tutti cittadini egiziani tra i 29 e i 37 anni. L'aggressore è riuscito a scappare ma le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare l'arma e stanno ancora dando la caccia all'uomo. Per fortuna, nessuno dei tre feriti è in gravi condizioni e uno di loro è stato medicato sul posto, senza necessità di ricorrere alle cure ospedaliere.

Quella mattina, un uomo residente di porta Genova, zona Navigli, aveva allertato le forze dell'ordine per una rissa scoppiata poco dopo le sei del mattino vicino a casa sua tra cinque stranieri. All'arrivo dei militari, tre di loro sono stati arrestati. Si tratta di un algerino e di un libico, tutti e tre irregolari in Italia e già con precedenti penali, che hanno tra i 24 e i 32 anni. Per loro è scattata la denuncia di rissa aggravata. La terza rissa è scoppiata in pieno centro, nel cuore della movida. Come si vede nei video rilanciati dal profilo Milano bella da Dio, alle 3 del mattino di domenica un gruppo di giovanissimi si scontra con calci e pugni. Vola anche qualche sedia e in mezzo alla rissa ci sono anche delle ragazze. Solita cronaca dell'ennesimo sabato di violenza milanese.