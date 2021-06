Zhang in visita da Sala in Comune. "Resto all'Inter, adesso lo stadio"

«Sono stato svillaneggiato dall'Inter solo perché mi sono permesso di chiedere garanzie prima di affidare dei lavori da 1,2 miliardi su terreni nostri, e forse qualche ragione ce l'avevo». Così aveva dichiarato lo scorso 27 maggio il sindaco Beppe Sala, dando via a una serie di polemiche a distanza durante le quali il primo cittadino aveva più volte messo in dubbio il progetto del nuovo stadio. In quest'ottica si è rivelato particolarmente importante l'incontro di ieri tra Sala e il presidente dell'Inter, Steven Zhang, accompagnato per l'occasione dall'amministratore delegato per l'area corporate Alessandro Antonello. Il tema centrale (in un clima di grande cordialità, come fa sapere il comune) è stato ancora una volta proprio lo stadio.

L'impegno del gruppo Suning ieri è stato confermato dallo stesso Zhang, condizione fondamentale per poter procedere con l'iter burocratico. «Durante l'incontro - si legge nella nota del Comune - il presidente dell'Inter ha confermato al sindaco di Milano l'impegno a medio-lungo termine della proprietà nel club».

«Inoltre il presidente Steven Zhang - prosegue la nota - ha rimarcato l'importanza strategica del progetto nuovo stadio per Milano, in particolare nell'ottica dell'auspicata ripresa economica della città. Il sindaco, ribadendo che la continuità nella proprietà dell'Inter è un aspetto fondamentale per la prosecuzione dell'iter autorizzativo del nuovo stadio, ha preso atto con soddisfazione delle parole di Steven Zhang».

Sempre ieri inoltre il sindaco ha colto l'occasione per congratularsi con la società nerazzurra per la conquista dello scudetto, tornato a Milano dopo 10 anni di assenza.

Nell'occasione è stata inoltre ufficializzata anche la data del raduno: la nuova stagione agli ordini di Simone Inzaghi inizierà l'8 luglio ad Appiano Gentile.