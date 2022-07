Ztl serale all'Isola, Sala tira dritto

Ztl serale all'Isola, avanti tutta. Il braccio di ferro tra commercianti e Comune è andato avanti per un anno e mezzo e ha avuto almeno il risultato di tenere congelata la prima delibera approvata nel marzo 2021. Tra acquisto e rodaggio, le telecamere si sarebbero accese il prossimo settembre e invece l'avvio slitterà almeno a fine anno o all'inizio del 2023. Ma la giunta ieri ha approvato ieri la versione definitiva della zona a traffico limitato, con orario di attivazione anticipato alle 19.30 invece che alle 20 e un confine un po' più ristretto. Si è aggiunta la pedonalizzazione di via Borsieri, nel tratto finale tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino dove c'è una concentrazione di locali. Le telecamere saranno accese tutti i giorni dalle ore 19.30 alle 6 del mattino. Nella vecchia versione l'area comprendeva il quadrilatero delimitato da via Pepe, via Farini, Stelvio, viale Zara e l'inclusione dell'area compresa tra via Pola, Rosellini, Sassetti e via de Castillia e cavalcavia Bussa. Ora la giunta ha escluse il Bussa e via Confalonieri (oltre a via Borsieri, nel tratto tra il cavalcavia Bussa e via Confalonieri e via Sassetti, nel tratto tra via Confalonieri e via Restelli) per consentire a chi parcheggia nei posti auto lungo il cavalcavia di accedere senza entrare nell'area. Ai residenti e ai veicoli autorizzati sarà consentito l'accesso e la sosta. La delibera prevede anche l'attivazione di convenzioni con i parcheggi nelle vicinanze della ztl. «Il quartiere Isola è da sempre molto attrattivo nelle ore serali, era necessario diminuire la pressione delle auto - sostiene l'assessore alla Mobilità Arianna Censi in una nota -. La misura è stata approvata seguendo le indicazioni arrivate dal Municipio 9 dopo il confronto con residenti e commercianti».

Ma la posizione di Confcommercio, con Epam che rappresenta i pubblici esercizi, in realtà non è cambiata. Ieri ha confermato tutte le sue «perplessità sulla Ztl». L'associazione cita proprio quel passaggio sul «confronto con i commercianti» e puntualizzano che «gli imprenditori del quartiere si erano espressi chiaramente con una raccolta firme che non lasciava spazio a interpretazioni: 113 adesioni (oltre il 76% pubblici esercizi) contrari a una Ztl comunque grande e impattante. Le attività, nonostante le modifiche, rischiano di essere isolate nell'Isola, con gravi danni per un'area vivace e attrattiva». Anche i leghisti Stefano Bolognini e Deborah Giovanati contestano: «Ci saranno danni economici per commercianti e bar. Ed è un quartiere a forte presenza di anziani, avranno difficoltà a ricevere visite o a farsi accompagnare a domicilio dopo le 19.30» puntualizza la consigliera Deborah Giovanati.

E nonostante il no dell'assessore Censi, il Municipio 9, governato dalla sinistra, ha votato una delibera che chiede di realizzare «celermente» una ciclabile sul ponte della Ghisolfa, per collegare piazzale Lugano a via Mac Mahon.