"Minis" e "Bento Box". Adesso la skin care sale sull'alta velocità

C'è del professionismo in quelle persone che ogni settimana chiudono una valigia con serenità, sapendo che avranno con sé tutto il necessario. E con necessario non si intende spazzolino, dentifricio, pigiama e un cambio pulito, sarebbe troppo facile e quasi anacronistico ai tempi della k-beauty: con necessario oggi si definisce un organizzatissimo seppur miniaturizzato campionario di prodotti per la cura della pelle, cosicché il cambio di location non comprometta la routine di bellezza in corso. Erano tempi spensierati quelli in cui ci si affidava ai vanity set gentilmente offerti dagli hotel e il più delle volte una saponetta bastava per tutto. Ora, complice la passione dilagante per l'universo beauty e le norme restrittive per chi viaggia in aereo (i famosi 100ml consentiti nel bagaglio a mano) l'offerta è vasta e divertente. Il colosso Sephora non si è fatto scappare l'occasione e ha «miniaturizzato» i suoi best-seller, ribattezzandoli «Minis»: piccoli, perfetti, irresistibili, dominano la zona intorno alle casse e si vendono come caramelle. Ci sono le lip sleeping mask di Laneige, grandi come una moneta e fatte per essere collezionate. I burri corpo di Sol de Janeiro arrivano dal Brasile in piccole e coloratissime jar luccicanti: si infilano nel necessaire più minuto e oltre a idratare lasciano la scia di fragranze tropicali, così si può soprassedere sul profumo. Perfino lo shampoo secco esiste in versione XS: quello di Living Proof è un must-have delle globetrotters, ne basta poco massaggiato bene sulla cute per far durare la piega un giorno in più. C'è chi poi al tema del viaggio si ispira creando un kit in edizione limitata: Bento Box è la proposta del brand giapponese Shiseido perfetta per le mini fughe primaverili, contiene due trattamenti viso, siero e crema, oltre a un prodotto piccolo e potente, la maschera per contorno occhi in un pratico formato mono-dose. Alla lentezza invece incoraggia la routine di Lávika (da Douglas e online) più che un semplice beauty brand una vera filosofia «self care» creata dall'attrice Miriam Leone con l'obiettivo di prendersi cura della pelle e dell'anima.

Travel Ritual è il set completo, in versione ridotta e «portatile», contiene sette step che sono una carezza inebriante, adatti a ogni tipo di esigenza, anche per le pelli più delicate perché contengono ingredienti naturali e principi attivi vegetali. Ma cosa deve contenere un perfetto beauty capsula? Definizione presa in prestito dall'universo moda, per affrontare ogni evenienza, da mattina a sera, in versione light. In ambito cosmetico, gli essenziali furbi sono: acqua micellare delicata (quella di Bioderma è la preferita dalle beauty guru e da Victoria Beckham, che ne ha firmato un'edizione limitata) per detergere e struccare, poi siero, crema idratante, magari con spf come quelle di ISDIN, compatte e leggerissime vanno bene in città, ma anche al mare.

Poi contorno occhi leggermente colorato (li fa il brand coreano Erborian) così da risparmiare sul correttore e una palette multi-uso per uniformare, scolpire e illuminare l'incarnato, come la Skin Face Essentials di Make Up Forever, mini taglia e maxi risultato. Che è un po' anche la filosofia di vita con cui affrontare ogni trasferta, di lavoro o di piacere: leggeri, ma pronti a tutto.