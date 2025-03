"Con mio figlio disabile metro quasi sempre inaccessibile"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Se vivi a Milano, probabilmente dai per scontato di poter prendere la metropolitana quando vuoi. Ma per chi, come mio figlio e tante altre persone con disabilità, ha bisogno di ascensori e montascale per muoversi, la situazione è ben diversa»: esordisce così la petizione online lanciata il 12 febbraio su Change.org da Marco Petruzzella, padre di un bambino con disabilità. In pochi giorni, la petizione ha raccolto oltre 47mila firme. «Ogni giorno ci troviamo di fronte a ostacoli insormontabili», spiega Marco. E spiega: «Ascensori fuori servizio per mesi, senza alternative, scale mobili che funzionano solo in una direzione o non funzionano affatto, stazioni completamente inaccessibili, che costringono le persone con disabilità a cambiare percorso, perdere ore o addirittura rinunciare agli spostamenti». E poi «il paradosso? I soldi ci sono, ma si perdono nell'evasione». Infatti «mentre noi e tante altre famiglie lottiamo con queste difficoltà, ogni giorno centinaia di persone saltano i tornelli senza pagare il biglietto. In molte città europee come Parigi, Londra e Madrid il problema è stato risolto con tornelli dotati di porte alte in plexiglass, che impediscono il passaggio abusivo. Perché non adottare questa soluzione anche a Milano?».

Conlcude: «Una città moderna e inclusiva non può permettersi di lasciare indietro chi ha più difficoltà a muoversi. Aiutaci a chiedere ad ATM e al Comune di adottare una soluzione semplice ed efficace: più sicurezza, più giustizia, più accessibilità per tutti».