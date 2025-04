Misteri e antichità della Val di Non, lo "spicchio" d'Italia con 155 castelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono 155 i castelli sparpagliati in Trentino. Un numero che ha dell'incredibile, se si pensa alle dimensioni concentrate di questo spicchio d'Italia. Praticamente saltano fuori a ogni valle e vallata, ai piedi delle cime e ai bordi di paesi e città. Ce ne sono di tutti i tipi. Ruderi a parte, alcuni sono dimore private, altri sono stati riconvertiti in ristoranti e alberghi e altri ancora sono veri e propri complessi monumentali, spesso impreziositi da collezioni e opere d'arte. Questi ultimi sono per lo più in gestione alla Provincia autonoma di Trento che non solo si è fatta promotrice di interventi di recupero architettonico e conservativo, ma ha creato anche un circuito di castelli visitabili. Nella bella stagione questo circuito diventa occasione per gite, weekend e vacanze a tema.

Proprio in quest'ottica è nato il Trenino dei Castelli, che ogni sabato da fine maggio a fine settembre invita a salire a bordo a Trento per accompagnare alla scoperta di quattro castelli d'eccezione: San Michele di Ossana e Caldès in Val di Sole, Castel Valèr e Castel Thun in Val di Non. Il tour dura una giornata e include momenti enogastronomici a base di prodotti del territorio. Altrimenti ci si può muovere in autonomia. In questo caso il consiglio è di puntare la Val di Non, tra le aree a più alta concentrazione di castelli d'Italia. Ne conta una trentina. Nel ventaglio, spicca Castel Valér, perfetto da visitare in famiglia. Perché vengono organizzati tour dedicati in cui i più piccoli possono giocare a scoprire misteri ed enigmi custoditi da secoli nel castello, mentre gli adulti visitare i dettagli di sale e saloni (quando: tutte le domeniche fino al 22 giugno; costo: 30 euro a famiglia).

Non da meno le visite di Castel Nanno con pic-nic nei giardini (quando: 25, 26, 27 aprile; 1, 2, 3, 4, 11, 18, 25 maggio; 1, 2, 8, 15, 22, 29 giugno. Durata: due ore. Costo: intero 20 euro; ridotto per bambini 4-12 anni 15 euro) o «Caccia alle uova a Castel Nanno». Si tratta di una proposta creata in occasione di Pasquetta che prevede per i genitori la classica visita al castello, per i bambini un laboratorio pasquale e per tutti, a fine giornata, una caccia alle uova di cioccolata (quando: 21 aprile; durata: due ore; costo a famiglia: 30 euro).

A Castel Coredo (e al vicino Palazzo Nero), invece, la visita avviene di sera e si

carica di suspense, con la narrazione da parte delle guide degli episodi più misteriosi avvenuti tra le mura del complesso (quando: 20, 26 aprile; 3, 10, 17, 24, 31 maggio. Costo: 15 euro). Info: www.visittrentino.info

