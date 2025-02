Mm arruola 200 dipendenti per il verde e scommette sull'IA

Ascolta ora 00:00 00:00

«Aumento delle attività, degli investimenti, del personale e del profitto». Il presidente di Mm Simone Dragone ha presentato ieri in Commissione il nuovo Piano industriale approvato dal Comune (la società è partecipata al 100%) definendolo «ambizioso e sfidante». Fissa gli le linee guida obiettivi da raggiungere entro il 2028, con 352 milioni di investimenti in 5 anni. Già negli ultimi anni è cresciuto il portafoglio di servizi ai cittadini offerto dall'azienda, dalla manutenzione ordinaria delle scuole e dei sottopassi alla realizzazione e gestione della vasca di laminazione del Seveso «che ha già evitato in pochi mesi cinque esondazioni». Nel 2025 raccoglie una nuova sfida, il Comune ha affidato a Mm anche la manutenzione del verde pubblico, il passaggio sarà graduale e scatterà a pieno titolo entro fine anno ma la società si sta attrezzando. Per far fronte alla cura di oltre 18 milioni di metri quadri tra parchi, giardini, aree gioco e cani, Comune e Mm hanno deciso di assumere 200 figure professionali dedicate e l'acquisto dei mezzi necessari. I dipendenti arriveranno a circa 1.700 entro il 2028, con un incremento atteso del 32% rispetto al 2023.

Per quanto riguarda la gestione della rete idrica, Mm garantisce che la tariffa dell'acqua continua a rimanere tra le più basse d'Italia e d'Europa. «Il Comune ci chiede di intraprendere con coraggio strade nuove per progettare infrastrutture capaci di adattarsi alla nuova realtà, in grado di mitigare gli effetti del climate change e fornire servizi migliori ai cittadini - spiega Mascolo -. Lo stiamo facendo, mettendo sempre più al centro tecnologie digitali e intelligenza artificiale». Mm ha conseguito un risultato importante nel contenimento delle perdite di rete (oggi all'11,8% - a fronte di una media nazionale del 42% con punte del 70% - e nel nuovo piano l'obiettivo è scendere sotto il 10%), anche grazie all'utilizzo di moderne tecnologie digitali basate su fibra e sensori installati sulla rete degli acquedotti, immagini satellitari e applicazioni di IA. Rafforzate negli ultimi due anni le simulazioni e contromisure per difendersi dagli attacchi hacker.

Come gestore degli alloggi popolari del Comune, dal 2014 Mm ha ridotto le occupazioni abusive del 70%. Da un anno e mezzo presta supporto nella manutenzione stradale e sta completando un processo di «catasto strade» digitale.

Il Piano prevede anche l'ipotesi di trasformare Mm in «società benefit», uno status che permetterà di introdurre azioni di «restituzione» (per qualche milione di euro) a favore del territorio, usando «con ragionevole flessibilità» risorse proprie per interventi sulle infrastrutture del Comune, «a partire dall'edilizia Erp», L'assessore alla Casa Guido Bardelli conferma al consigliere FdI Enrico Marcora che è nei piani «l'alienazione dei palazzi Mm in centro», in corso Garibaldi, via Statuto o via San Maurilio, via Madonnina, «dove lo sfitto peraltro è all'88%».