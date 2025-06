Dal 1 luglio senza quest’app non potrai più usare Facebook, Instagram e TikTok: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

La nostra dieta virtuale, ormai, è sempre più ricca. Da Instagram a TikTok, passando per Youtube e Facebook, le app utilizzate dagli italiani sono sempre di più. In questo senso, essere costretti a rinunciare alle nostre applicazioni potrebbe essere una notizia spiacevole. In Europa, però, queste stesse piattaforme saranno interessate da una rivoluzione tanto grande quanto importante. A cambiare saranno le modalità di accesso: ecco cosa dovremo fare per continuare ad usare le seguenti applicazioni.

A fare clamore nelle ultime ore, in particolare, sono le nuove regole per le piattaforme di social media sul suolo europeo. Insomma, dal prossimo 1° luglio i sarà una nuova app da scaricare obbligatoriamente per poter continuare ad accedere ai servizi come Facebook, TikTok e Instagram, ma anche X e YouTube. Questa nuova app si tratterà di un software gratuito, il cui utilizzo non prevede la condivisione di alcun dato. Una soluzione che sembra temporanea ma sulla quale non ci potranno essere scorciatoie. Per usufruire di questi servizi l’utente non potrà non avere questo software. Ma non solo. Tutti i residenti dell’Unione Europea dal 1° luglio saranno obbligati a utilizzare una nuova app di verifica dell’età per accedere ad alcuni siti web.

Stando alle notizie che giungono dall’Ue questo è solo un passaggio provvisorio che anticipa la vera rivoluzione: il passaggio all’identità digitale. A partire dal prossimo anno verrà reso attivo il cosiddetto portafoglio di identità digitale.

La Commissione europea ha già fatto sapere che si tratterà di uno strumento pratico e completo, utile sia per accedere ai servizi pubblici sia a quelli privati. Una sorta di nuovo inizio per l’era digitale europea e quindi anche italiana.