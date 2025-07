Questi telefoni smetteranno di aggiornarsi entro settembre. Occhio: ecco quali sono

La tecnologia e lo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi mobile, è tanto affascinante quanto crudele. Spesso i telefoni vengono superati da tecnologie più avanzate che rendono il dispositivo obsoleto. Il problema è presto detto: questi stessi telefoni, ormai vecchi, non vengono più aggiornati. In questa estate 2025 ben 17 modelli con sistema operativo Android non riceveranno più aggiornamenti e per questo nel giro di poco tempo diventeranno poco sicuri.

Tra giugno e settembre 2025, 17 modelli di smartphone Android smetteranno di ricevere aggiornamenti avviandosi verso il loro fine vita. I modelli interessati per la maggior parte appartengono a Samsung. Ecco quali sono e, soprattutto, da quando non verranno più aggiornati. Da settembre non verrà più aggiornato il Galaxy A23 5G. Da questo mese di luglio, invece, succederà la stessa cosa per quanto riguarda il Galaxy A13 (SM-A137), il Galaxy M13 e il Galaxy A52 5G. Ad agosto, invece, il Galaxy Z Fold 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy F52 5G. Ma non solo. Tra gli altri anche il Galaxy M42 5G, Galaxy, Note20 Ultra 5G, Galaxy Note20 5G , Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20. A giugno, lo stesso vale per il POCO X4 GT, Redmi 10 5G, POCO C40 e il POCO F4.

Questo, giova ricordarlo, non significa che i dispositivi smetteranno di funzionare. Gli smartphone funzioneranno lo stesso ma utilizzarli diventerà sempre più limitante.

Tra l’altro, a ben vedere, sarà più pericoloso avere questi telefoni per tre motivi. Il primo è il lato della sicurezza del dispositivo. Non è da sottovalutare anche l’assenza di funzionalità e i problemi di compatibilità.