Addio alle vecchie password: la prossima novità di WhatsApp

L'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, sta alzando sempre di più il livello di protezione dei dati sensibili e delle chat per i propri utenti: soltanto alcuni fortunati beta tester (ossia chi può vedere le nuove funzioni in anteprima) che hanno il sistema operativo Android stanno già testando la nuova funzione della passkey che sostituirà le password "classiche" attualmente esistenti.

Cos'è una passkey

Letteralmente significa "Chiave di accesso" e, come spiega il portale Wabetainfo, sarà possibile impostare un blocco all'accesso delle chat senza inserire le vecchie password alfanumeriche che sono state registrate in predecenza ma sfruttando impronte digitali o la scansione del viso. " Una passkey è una breve sequenza di numeri o caratteri utilizzati per autenticare la tua identità e funge da forma di codice di sicurezza per garantire che solo i dispositivi approvati possano essere autenticati ", hanno spiegato gli esperti.

Un'altra agevolazione per gli utenti è che non servirà ricordarci quale sia la password di accesso perché " una passkey è archiviata in modo sicuro in Google Password Manager. WhatsApp ha in programma di supportare questa tecnologia ai fini della verifica dell'account" . Secondo gli sviluppatori, quindi, la nuova tecnologia che analizza l'impronta digitale, il viso o il blocco dello schermo per verificare l'identità dell'utente migliorerà ancora di più la sicurezza aggiungendo uno step successivo di protezione rispetto ai metodi classici come il Pin.

La data di rilascio per tutti non c'è ancora: la nuova funzione è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp. Tra l'altro, poi, per adesso non sembra essere disponibile per i beta tester che possiedono il sistema operativo iOs. Questa novità si aggiunge alle tante altre che nelle ultime settimana WhatsApp ha lanciato sul mercato: come abbiamo visto sul Giornale.it, proprio negli ultimi giorni c'è stato un cambio di passo anche per le videochiamate che molto presto potranno essere condivise.

La notizia è stata lanciata direttamente dal fondatore di Meta, Mark Zuckerberg: la nuova funzione consentirà agli utenti di condividere molti momenti della quotidianità e facilitare l'interazione con familiari, parenti e amici ma anche risolvere numerose questioni lavorativi con documenti che possono essere osservati contemporaneamente da più utenti. Sarà molto semplice utilizzare la funzione: cliccando su "condividi" si potrà scegliere se far vedere soltanto una specifica applicazione o l'intero schermo; inoltre sarà possibile effettuare le videochiamate anche in modalità orizzontale per avere visualizzazioni e condivisioni più ampie.