WhatsApp, in arrivo novità per le videochiamate: ecco quali

Dopo la novità delle scorse settimane lanciata da Meta in cui su WhatsApp diventerà presto possibile introdurre videomessaggi istantanei un po' come fossero audio vocali, sarà la funzione che riguarda le videochiamate a subire un altro importante cambiamento. " Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo durante una videochiamata su WhatsApp ", ha dichiarato Mark Zuckerberg sul proprio account Facebook.

Cosa si potrà fare

Si tratta di un'importante implementazione da parte della piattoforma di messaggistica più utilizzata al mondo che consentirà, nel prossimo futuro, di condividere numerosi elementi della nostra quotidianità assieme a persone a noi care o per motivi lavorativi utilizzando la condivisione della videochiamata: si potranno far vedere foto, ricordi, effettuare shopping online o pianificare una gita fuori porta, ad esempio, ma anche condividere il proprio carrello della spesa con i contatti disponibili in videochiamata.

WhatsApp ha dichiarato a TechCrunch che la condivisione dello schermo ha già iniziato a essere implementata su Android, iOS e Windows Desktop così da averla disponibile nelle prossime settimane. Il giornale specializzato fa sapere anche che WhatsApp ha lanciato un supporto per le videochiamate in modalità orizzontale così da offrire " un'esperienza visiva più ampia e coinvolgente rispetto alla modalità verticale esistente. Il supporto per la modalità orizzontale può essere utile anche quando si utilizza la condivisione dello schermo sulla piattaforma", spiegano gli esperti.

Come condividere lo schermo

Andando sulle Faq di WhatsApp, si legge che lo schermo si potrà condividere facilmente cliccando sull'apposita icona che apparirà automaticamente. " Sul telefono viene visualizzato un messaggio che informa che stai iniziando a registrare o a trasmettere con WhatsApp. Tocca Inizia ora per iniziare la condivisione dello schermo. Per interrompere la condivisione dello schermo, tocca Interrompi condivisione" . Tra le note più importanti viene ricordato agli utenti che anche quando ci si trova in una condivisione dello schermo c'è la protezione con la crittografia end-to-end che non viene mai registrata da WhatsApp. " Nessuno che non sia nella chiamata può vedere o sentire ciò che condividi sul tuo schermo ", scrivono gli sviluppatori.

L'unica differenza tra Android e iPhone sarà la dicitura: nel primo caso apparirà la scritta "Interrompi la condivisione", nel secondo apparirà "Interrompi la trasmissione" per tutte le volte che si decide di chiudere la condivisione della videochiamata con più persone. La funzione video esiste ormai già da parecchio tempo, nello specifico da oltre sei anni dal momento che la piattaforma l'ha lanciata nel novembre 2016. Condividere le videochiamate, nel tempo, è una caratteristica fondamentale delle app di videoconferenza: nel 2021 la Apple migliorò il suo servizio FaceTime con SharePlay consentendo ai suoi utenti di condividere i propri schermi.