Apple, in arrivo iOS 17: novità e iPhone compatibili all'aggiornamento

Nel corso del super evento che ha visto la presentazione del primo visore per la realtà virtuale e aumentata, la Apple ha fatto sapere che tra pochi giorni verrà rilasciata su milioni di smartphone iOS17, una nuova e più completa versione che migliora il sistema operativo apportando modifiche anche alla grafica. " Con iOS 17 abbiamo reso l'iPhone più personale e intuitivo considerando profondamente le funzionalità su cui tutti facciamo affidamento ogni giorno ", ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. " Telefono, FaceTime e Messaggi sono fondamentali per il modo in cui comunichiamo e questa versione è ricca di aggiornamenti che pensiamo i nostri utenti adoreranno. Abbiamo anche reinventato AirDrop con nuovi modi di condividere, la correzione automatica è ancora migliore e stiamo introducendo nuove esperienze con Journal e StandBy, oltre a molto altro ancora. Non vediamo l'ora che tutti lo provino ".

Quali sono le novità principali

Iniziamo con ciò che riguarda l' app Telefono : l'aggiornamento consentirà di avere foto-poster con il contatto chiamante o a cui noi chiamiamo con un design totalmente rivisitato sulle chiamate in arrivo e la possibilità di scegliere foto e memoji. Avete sempre sognato di avere la trascrizione in tempo reale di ciò che qualcuno dice quando inoltra un audio vocale? Con Live Voicemail questo sarà possibile assime a poter rispondere mentre il chiamante sta lasciando il proprio messaggio.

: l'aggiornamento consentirà di avere foto-poster con il contatto chiamante o a cui noi chiamiamo con un design totalmente rivisitato sulle chiamate in arrivo e la possibilità di scegliere foto e memoji. Avete sempre sognato di avere la trascrizione in tempo reale di ciò che qualcuno dice quando inoltra un audio vocale? Con questo sarà possibile assime a poter rispondere mentre il chiamante sta lasciando il proprio messaggio. Una delle novità più importanti riguarda anche FaceTime , in grado di supportare messaggi audio e video quando si chiama qualcuno che non è disponibile: in questo modo quindi si potrà condividere un messaggio visualizzato successivamente. Le videochiamate con quest'app, invece, saranno ancora più espressive grazie alla possibilità di utilizzare cuori, palloncini, fuochi d'artificio e tanto altro ancora.

, in grado di supportare messaggi audio e video quando si chiama qualcuno che non è disponibile: in questo modo quindi si potrà condividere un messaggio visualizzato successivamente. Le videochiamate con quest'app, invece, saranno ancora più espressive grazie alla possibilità di utilizzare cuori, palloncini, fuochi d'artificio e tanto altro ancora. Novità anche sui Messaggi classici: nuovi adesivi ed emoji oltre alla possibilità di creare adesivi animati "sollevando" i soggetti dalle foto. Gli utenti possono anche aggiungere effetti agli adesivi live che li danno vita e un nuovo cassetto nella tastiera mette tutti gli adesivi di un utente in un unico posto per un accesso più facile su iOS", hanno fatto sapere gli sviluppatori. Importante, poi, una ricerca dei messaggi migliorata grazie a maggiori filtri per restringere il campo e cercare la conversazione che ci interessa. Novità assoluta riguarda "Check In", funzione che consente di inviare una notifica ad amici o familiari facendo sapere di essere arrivato a destinazione sano e salvo.

classici: nuovi adesivi ed emoji oltre alla possibilità di creare adesivi animati "sollevando" i soggetti dalle foto. hanno fatto sapere gli sviluppatori. Importante, poi, una ricerca dei messaggi migliorata grazie a maggiori filtri per restringere il campo e cercare la conversazione che ci interessa. Novità assoluta riguarda "Check In", funzione che consente di inviare una notifica ad amici o familiari facendo sapere di essere arrivato a destinazione sano e salvo. AirDrop e NameDrop consentiranno condivisioni di file molto più semplici e immediati: NameDrop consente agli utenti di condividere facilmente le informazioni di contatto semplicemente unendo i loro iPhone o unendo un iPhone e un Apple Watch" .

Correttore, Stand-by e Journal

La nuova versione sarà un vero e proprio restiling rispetto a quanto siamo abituati a vedere da alcuni anni:

il correttore automatico migliorerà ancora di più e con maggior precisione le parole e i concetti che vengono scritti migliorando l'esperienza e la precisione per gli utenti ogni volta che digitano: anche in questo caso è previsto un design aggiornato e possono essere corretti maggiori tipologie di errori grammaticali;

migliorerà ancora di più e con maggior precisione le parole e i concetti che vengono scritti migliorando l'esperienza e la precisione per gli utenti ogni volta che digitano: anche in questo caso è previsto un design aggiornato e possono essere corretti maggiori tipologie di errori grammaticali; quando il nostro smartphone sarà in Stand-by perché sotto carica saranno visibili informazioni a schermo intero che si possono visualizzare anche a distanza: ad esempio se ci troviamo a letto e il cellulare si trova sul comodino o su un mobile della camera;

perché sotto carica saranno visibili informazioni a schermo intero che si possono visualizzare anche a distanza: ad esempio se ci troviamo a letto e il cellulare si trova sul comodino o su un mobile della camera; una grande novità è rappresentata anche da Journal, nuova app che aiuta gli utenti di iPhone alla creazione di una sorta di diario dove mettere, in modo intelligente, le attività recenti tra cui foto, luoghi, persone e tanto altro programmandole per creare un'abitudine all'inserimento nel diario.

Altri cambiamenti

Visto che non ne abbiamo abbastanza, ecco altre novità-migliorìe di iOS17: Safari avrà una maggiore protezione per la navigazione privata con protezioni avanzate di tracciamento e impronte digitali così da impedire ai siti web di tracciare o identificare il dispositivo di un utente; Maps aggiunge le sue mappe offline così da consentire di poter fare dowload di un'area specifica anche dove non c'è connessione e accedere alla navigazione "turn-by-turn", l'orario di arrivo previst e la ricerca dei luoghi desiderati mentre si è offline. Gli AirPods avranno nuove e potenti funzionalità tra cui "Adaptive Audio", un volume personalizzato per ridefinire l'audio personale.

Gli iPhone compatibili

Ma l'aggiornamento di iOS17 sarà compatibile con tutti i dispositivi? Purtroppo no, quelli più vecchi e obsoleti non lo supporteranno. Ecco perchè da Cupertino fanno sapere che sarà disponibile soltanto dagli iPhone 12 in poi.