Apple studia già il "dopo" iPhone: ecco cosa ci riserva il futuro

Alla Apple, da sempre, c'è una squadra di "visionari" che anticipa egregiamente quale sarà il trend mondiale sui dispositivi messi sul mercato: è accaduto così per gli iPhone da 20 anni a questa parte, è accaduto per iTunes e l'ampia offerta musicale e video che è arrivata sul melafonino e potrebbe accadere per l'oggetto del prossimo futuro con il quale l'azienda di Cupertino potrebbe dire addio agli smartphone con la mela morsicata a favore della realtà virtuale e aumentata con dispositivi particolari.

Cos'è Apple Reality Pro

Bisognerà avere ancora qualche settimana di pazienza e poi, durante la conferenza annuale Wwdc sulle ultime novità che si terrà tra il 5 e 9 giugno, il mondo potrebbe scoprire cosa si nasconde dietro " uno dei lanci prodotto più clamorosi di sempre " come ha definito l'evento il giornalista specializzato sulle mosse della Apple, Mark Gurman, come ha dichiarato a Bloomberg. Per mandare in naftalina i tanto amati iPhone potrebbero arrivare questi super occhialoni, meglio chiamarli visori, grazie ai quali faremmo tutto ciò che quotidianamente facciamo con due mani e con lo sguardo rivolto verso lo schermo del cellulare: andare sul web, guardare mail, chattare, usate videogiochi e vedere film. Vivremmo tutto questo con una percezione diversa della realtà alla modica cifra di tremila dollari a dispositivo secondo le prime indiscrezioni.

La realtà parallela

Insomma, si tratterebbe di una svolta epocale ma è ancora prematuro prevedere l'andamento di questo prodotto sul mercato anche perché non sarebbe pronto prima di un altro anno. Grazie a questi occhialoni super tecnologici saremmo catapultati in una realtà totalmente digitale e aumentata: potremmo assistere a videoconferenze con avatar, leggeremmo in maniera diversa le pagine web dei quotidiani e " gli utenti saranno inoltre in grado di utilizzare il visore in diversi modi, con controlli manuali, legati al movimento degli occhi oppure tramite Siri ", ha spiegato Gurman. In pratica è come se fossimo "dentro" al telefonino.

Immaginate, poi, cosa potrebbe accadere con la realtà aumentata usando i nostri contatti in rubrica, FaceTime, le Foto e tutto ciò che adesso vediamo nelle "dimensioni" reali. " Gli utenti saranno inoltre in grado di utilizzare l'auricolare in diversi modi, incluso il controllo manuale e visivo e Siri. Funzionerà anche con una tastiera collegata o controlli da un altro dispositivo Apple", ha aggiunto l'esperto. Secondo le prime indiscrezioni, le batterie sarebbero esterne così da non gravare sugli occhialoni e delle dimensioni in un normale smartphone ma più spesse da poter mettere anche in tasca.

La nuova strategia

Secondo quanto scrive Bloomberg, sarebbero almeno sette anni che gli sviluppatori lavorano a questo progetto ma la grande novità rispetto al passato, oltre al dispositivo in sé, riguarda il modo in cui sarà sponsorizzato il prodotto: il giornalista parla di un approccio "scattershot", ossia confuso e indiscriminato. Non c'è, come ci hanno abituato da sempre, una strategia precisa e mirata ma questa volta si spera che possa essere il consumatore a essere attratto dal prodotto senza troppi proclama dal palco. Questa voluta "confusione" fa in modo di entrare in punta di piedi nel dopo iPhone perché un taglio netto è difficile che possa prendere piede immediatamente. Ecco perché secondo molti esperti, durante la presentazione di giugno, saranno lanciate soltanto alcune suggestioni e nulla più, l'avvenimento non dovrebbe essere in pompa magna ma volutamente incerto.