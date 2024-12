Arriva l'app IT Wallet: patente e tessera sanitaria da oggi sul portafoglio digitale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni volta che parte una nuova rivoluzione digitale, inizia subito la discussione da Bar Sport social. Non è mancato neppure le l’app IT Wallet, che invece è un servizio utile per evitare di doversi portare dietro tutti i documenti (e magari perderli) invece di averli, finalmente, nel proprio smartphone. Ma cos’è e come funziona?

IT Wallet è un progetto del governo italiano che permette ai cittadini di accedere a diversi servizi digitali, conservare documenti personali e utilizzare credenziali per identificarsi in modo sicuro nei servizi pubblici e privati. È un’estensione dell’idea del portafoglio digitale europeo promosso dall'Unione Europea, che infatti sta ora lavorando perché le varie applicazione dei Paesi membri possano interoperare. Per adesso, infatti, i documenti caricati nell’app hanno valore ufficiale soltanto in Italia.

Queste le caratteristiche principali:

1. Registrazione e accesso

Al servizio si accede con l’app IO che si può scaricare su iOS e Android e alla quale bisogna registrarsi. • L’accesso avviene tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), garantendo un elevato livello di sicurezza.

2. Conservazione dei documenti

L’IT Wallet permette di:

A) Archiviare documenti personali: in questa prima fase è possibile inserire patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Nel 2025 spazio alla carta d’identità e ad altri documenti digitali;

B) Gestire credenziali: Conserva in sicurezza credenziali per accedere a servizi online della Pubblica Amministrazione e di enti privati.

3. Servizi disponibili

A) Pagamenti digitali: effettuare pagamenti verso la PA, come multe, tasse, o bollo auto;

B) Certificati e notifiche: richiedere e ricevere certificati ufficiali senza recarsi fisicamente negli uffici;

C) Accesso semplificato ai servizi pubblici: ad esempio, prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, o pratiche amministrative.

Riguardo alla sicurezza e alla privacy, tema di cui parlavamo all’inizio, l’app utilizza tecnologie di crittografia avanzate per proteggere i dati degli utenti. Inoltre tutte le operazioni sono tracciate e trasparenti, e l’utente ha il pieno controllo su come vengono condivise le proprie informazioni perché - è questo va chiarito - l’applicazione non salva i dati personali su un server perché tutto resta sul dispositivo dell’utente. Per cui, chi ha paura di vedere i propri dati personali utilizzati da altri servizi, sappia che l’unico che li possiede è lui. L’importante è non perdere lo smartphone.

Per il futuro IT Wallet sarà integrato con nuove funzioni

come: il portafoglio europeo digitale per i cittadini dell’UE, la verifica identità rapida per accedere a servizi anche all’estero, i certificati medici e scolastici integrati. In pratica, il portafoglio ha le ore contate.