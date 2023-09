Arriva Tinder Select: cosa prevede l'abbonamento esclusivo per gli utenti "Vip"

La famosa app di appuntamenti Tinder ha deciso di rendere la ricerca dell’amore più facile, ma decisamente più costosa. Tinder Select è la nuova offerta ultra-Vip, un abbonamento premium esclusivo dal costo di 499 dollari al mese (circa 6mila all’anno). L’accesso a questo piano è limitato ad un ristretto numero di utenti, solo l’1% di quelli più attivi sulla piattaforma.

I possibili candidati, inoltre, sono sottoposti ad un processo di verifica diviso in cinque punti, chiamato dall’azienda 5-Points Select Screen. Per essere presi in considerazione per Select, i loro profili Tinder devono avere almeno quattro foto, cinque interessi selezionati, una biografia di minimo 15 caratteri, la spunta della verifica e una risposta selezionata alla funzione “Qui per…”. Sul sito della piattaforma è specificato che un utente può inviare la sua candidatura a Select anche se il suo profilo non rispetta tutti i requisiti, ma che deve anche essere pronto ad aggiornarlo secondo le linee guida durante il processo di selezione. Nel caso in cui la richiesta di accesso a Select venga approvata, l’utente riceve una mail con un codice di sblocco unico da utilizzare nell’apposita sezione sull’app.

Questo abbonamento esclusivo offre molti vantaggi, in particolare la possibilità di inviare messaggi diretti, lo status speciale e la funzione “salta la fila”. Gli utenti Tinder Select possono contattare una persona ancora prima di fare match, direttamente dalla schermata dei like inviati. È un’opzione, questa, che chi utilizza l’app può disattivare per non ricevere messaggi indesiderati. Per quanto riguarda lo status, i profili selezionati per l’abbonamento ultra premium potranno mostrarlo grazie ad un badge esclusivo Select, liberamente disattivabile nel caso in cui lo si voglia nascondere. L’aspetto più interessante è sicuramente la funzione “salta la fila”: le persone a cui un utente Select ha messo un “mi piace” lo vedranno chiaramente nella schermata dei like ricevuti, anche se non hanno un abbonamento Gold o Platinum, e verrà sempre mostrato tra i primi dell’elenco per sette giorni.

La società madre di Tinder, Match Group Inc., ha in progetto di introdurre questo costoso abbonamento dal 2019. Dopo questo primo periodo ad accesso limitato, Select diventerà disponibile per tutti gli utenti a rotazione, anche se l’accesso rimarrà subordinato al rispetto dei requisiti minimi di qualità del profilo. Oltre a questo costoso piano esclusivo, l’app di incontri mette a disposizione altri abbonamenti più accessibili: Plus, Gold e Platinum.